Así fue la historia de cómo Simu Liu, actor de Marvel, adoptó a una perrita callejera en RD

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

En verano de este año, el protagonista de la película Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Marvel), Simu Liu, estuvo en República Dominicana por un rodaje.

Durante unas grabaciones en la calle y sin hogar, conoció a Chopa, una perrita callejera, la cual adoptó.

El actor relató en una entrevista en People VIP, que durante la filmación había varios perros callejeros como parte de una de las escenas y se rodeó de ellos, jugando con cada uno. Ahí se encontró con la perrita, con quien dijo “tuvo una conexión instantánea”.

“Siento que todos los perros que me he encontrado en la República Dominicana, en el refugio o la calle, tienen un comportamiento maravilloso. Todos son gentiles, dulces y buenos. De verdad me conmovieron y se lo recomiendo a todos… si estás en la República Dominicana o si estás considerando tener un perro, en vez de comprarlo, adóptalo”, resaltó.