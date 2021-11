Maite Perroni: la novia fugitiva colgada en los brazos de su nuevo amor

Redacción de Entretenimiento

Su vida amorosa registra varias parejas, entre ellas el dominicano Carlos de la Mota, y un desplante, o como ella misma comentó: "Fui una novia fugitiva y no me quise casar". Sin embargo, Maité Perroni anda más enamorada que nunca.

Maité Perroni y Andrés Tovar presumieron su amor a los cuatro vientos y sus seguidores se alborotaron este martes cuando publicaron unas fotografías en pura manifestación de cariño... ¿Y si eso no es amor, pero qué es eso?

Con las imágenes, la pareja sale al frente a los rumores que circulación en torno a su relación sentimental, sobre todo lo relacionado a un posible embarazo, que ella negó.

“La almas gemelas no son solo amantes, hay una eternidad en estos ojos. Eres mi sentimiento favorito”, escribieron los dos en sus respectivas publicaciones de Instagram.

En el post sobre las imágenes publicadas por Tovar en Instag resaltó un comentario “Te amo”, las mismas que él también usó en respuesta.

La actriz de Rebelde y el productor de televisión confirmaron su romance a finales del pasado mes de octubre, esto después del escándalo que se dio por la repentina separación de Tovar y su exesposa Claudia Martín.

A sus 38 años de edad, Maité Perroni registra mediáticos romances que incluyen al actor dominicano Carlos de la Mota, con quien terminó en octubre de 2010, resultando uno de los amores más fugaces, pues sólo duraron unas semanas.

La ex RBD y el actor dominicano terminaron sin revelarse los detalles de su decisión, aunque ella comentó que “las cosas se dan cuando tienen que ser, entonces ya veremos, que nos sorprenda el futuro”.

En julio de 2019, la también cantante había asegurado estar súper enamorada de su galán dominicano: “Es una persona muy linda, estoy muy contenta. Es un caballero y, bueno, estoy en un momento en el que me siento feliz. Vivo feliz, estoy enamorada”.

Antes de eso, cuando tenía 23 años, ella se convirtió en novia fugitiva cuando dejó plantado en el altar a su entonces novio Guido Laris, exproductor de la banda RBD.

"Fui una novia fugitiva y no me quise casar", dijo entonces la actriz dio un paso atrás en el matrimonio y rompió el compromiso con Laris, pues no estaba en sus planes casarse.

Otro de sus amores fue Mane de la Parra. Ambos mantuvieron un romance de casi más de dos años, hasta que en el 2012 anunciaron su ruptura.

Antes de anunciar que estaba con Covar, en mayo de 2021, Maité confirmó su separación de Koko Stambuk, luego de más de siete años de relación amorosa. A pesar del sólido noviazgo, no llegaron al altar.

"Personalmente llevo ya meses de haber terminado una relación de siete años y medio en pareja. Y no necesariamente tiene que ser una relación tóxica, simplemente es una historia que terminó un ciclo", comentó ella.

Entonces vendría a su vida Andrés Tovar. El pasado 20 de octubre, ella gritó a los cuatro vientos que estaba enamorada del famoso productor. Si bien cuatro meses atrás había negado algún vínculo sentimental con el entonces esposo de Claudia Martin, finalmente admitió que estaba enamorada, aunque descartó la supuesta infidelidad.

“Hace unos meses una revista publicó una serie de mentiras sobre nosotros [Andrés y yo], nos difamó y caricaturizó. No hablamos del tema antes porque nos encontramos actuando legalmente, pero el día de hoy, nuestros abogados nos permitieron hacerlo”, expresó Maite en una publicación realizada en su cuenta de Instagram, donde lució muy cariñosa con su pareja.

De acuerdo al texto publicado, Tovar es su amigo desde hace 20 años, pero fue a causa de atravesar el mismo proceso de separación que se permitieron conocer a mayor profundidad:

Sobre el tema abundó: “Cada uno se encontraba en duelo por haber terminado una relación. Fue por ello que por primera vez desde que nos conocimos, nos dimos la oportunidad de descubrirnos desde otro lugar, de vernos con otros ojos y hoy estamos muy felices juntos”.

Maite señaló en octubre estar en un buen momento de su vida, pues siente que el destino le dio una nueva “oportunidad de volver a empezar”.