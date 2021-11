Madonna: reina del pop... ¡y del escándalo!

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

Es la mujer más importante de la historia de la música moderna, una superestrella a la que solo The Beatles superan en la clasificación de los artistas más exitosos para la revista Billboard, y a sus 63 años nadie parece indiferente tras más de cuatro décadas de carrera.

La polémica ha acompañado a Madonna durante toda su carrera, y ha sido una de las claves para convertirla en la solista femenina más famosa de la historia de la música.

Una mujer que, pese a quien pese, siempre ha hecho lo que ha querido, aunque a veces haya pagado un precio demasiado alto por ello, como cuando la publicación del libro ‘Sex’, que acompañaba al lanzamiento discográfico de ‘Erotica’ (1992), su quinto trabajo, que provocó una campaña en su contra que la llevó a los momentos más bajos de su carrera y también a comprender que las reglas para hombres y mujeres no son las mismas.

Tampoco en el mundo de la música, como explicó al reconocer el premio Billboard a la mujer del año, en el que se autoproclamó “mala feminista” y confesó haber salido de aquel mal momento escuchando la música de Nina Simone.

“Recuerdo verme en las portadas de todas las revistas y periódicos. Todo lo que leía era dañino. Me convertí en una puta y una bruja. Un titular me comparó con Satán. En aquel momento Prince enseñaba el culo y llevaba medias de rejilla. Pero él era un hombre. Fue el primer momento en que me di cuenta que las mujeres no tenemos la misma libertad que ellos. Me quedé paralizada y me llevó mucho tiempo recuperarme y seguir adelante, no solo con mi carrera, sino también con mi vida”, comento en la prensa de la época.

Madonna Louise Veronica Ciccone (Bay City, Michigan, 16 de agosto de 1958) ya había escandalizado en la década de los 80 con ‘Like a Virgin’ (1984) o ‘Like a Prayer’ (1989) con el uso irreverente de la simbología católica.

El videoclip de ‘Like a Prayer’ es reconocido como el más escandaloso, aunque no ha sido el único vídeo que ha supuesto problemas para la artista, que antes de ver cómo censuraban ‘Erotica’, sufrió lo mismo con ‘Justify My Love’ dos años antes, y que más adelante pasaría con otros como ‘What If Feels Like For a Girl’ (2001), ‘American Life’ (2003) o, ya en la era YouTube, ‘Girl Gone Wild’ (2012).

Pese a todo, y gracias a temas como ‘Like a Virgin’, ‘Like a Prayer’, ‘Papa Don’t Preach’, ‘Vogue’, ‘Frozen’, ‘Music’, ‘Hung Up’ o ‘Express Yourself’, la estrella estadounidense es uno de los grandes nombres de la historia de la música de todos los tiempos.

+ Actualidad

Esta semana Madonna ha vuelto a su rol de provocadora, al posar de manera extra sensual en una serie de 10 fotografías que se amontonaron en las redes sociales provocando un fuego mediático entre atizadores y aplacadores.

“Ángel cuidándome”, escribió la cantante en el post de su publicación en Instagram, en referencia a la imagen que está sobre la cama en la que posó usando medias de malla y ropa interior.

En las capturas la intérprete de “Like a Virgin” quiso exponer la figura que mantiene y no se cortó en mostrar su cuerpo de sus símbolos como el crucifijo en el pecho.

Como en sus viejos tiempos, a la estrella estadounidense de la música se le ve en poses provocadoras sobre y alrededor de una cama, luciendo lencería negra, medias de red y unos stilettos Louboutin, con su característica suela roja.

Las fotografías generan controversias entre liberales y conservadores, sobre todo por las “poses endiabladas” que hacen frente a la figura de un ángel.

La serie de fotografías tienen un concepto en colores tenues con predominio del blanco y negro que dan pie a que algunos comentaron que “parece reptiliana” y otros más que “es una muestra más de su ideología illuminatti”.

+ Su reacción

“La Reina del Pop” escribió luego en sus historias una cita de la poeta Mary Oliver: “La belleza sin propósito es belleza sin virtud, pero todas las cosas hermosas tienen esta función: excitar a los espectadores hacia el pensamiento sublime. Gloria al mundo, ese buen maestro”.

En música. Ha sido desde sus comienzos una referencia indiscutible en la música y en la moda. “No quiero que nadie imite mi forma de vestir, sino de pensar”, asegura.

Un disco. A finales de los años 90, la publicación de ‘Ray of Light’ (1998) marcó un punto de inflexión en su carrera y en su vida, una nueva Madonna que, por una temporada, se alejó de su estilo habitual y con el que su trayectoria volvió a repuntar. Por ‘Ray of Light’ obtuvo cuatro premios Grammy de los seis a los que fue nominada, y con más de 20 millones de copias vendidas es uno de los trabajos más exitosos de la gran artista americana.