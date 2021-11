Bad Bunny gana premio AMAs en gala conducida por Cardi B y en que BTS generó algarabía

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Bad Bunny ganó dos premios en los American Music Awards (AMAs 2021), en una gala en que la rapera Cardi B fue la conductora y el grupo BTS generó la algarabía de sus fans en América.

El puertorriqueño Bad Bunny se llevó el reconocimiento máximo para los artistas latinoamericanos de esta premiación como mejor álbum gracias a “El último tour del mundo”, además de ganar como artista latino del año.

Mientras, la colombiana Becky G fue elegida mejor artista femenina.

El grupo coreano BTS fue el gran ganador con tres premios: artista, mejor canción pop por "Buter" y mejor dúo o grupo.

El septeto coreano fue el encargado de despedir el show artístico con la esperada presentación de "Butter", que hizo bailar a más de una celebridad en la sala en Los Angeles.

Jungkook, Kim Tae Hyung, Jimin, Jin, Suga, Kim Namjoon y J-Hope también llamaron la atención por sus vestimentas. Optaron por lucir trajes de dos piezas de colores sobrios.

Taylor Swift cargó con el galardón en la categoría álbum pop favorito en los AMAs 2021. La artista estadounidense agradeció el reconocimiento y habló sobre la llegada de su álbum regrabado Red (Taylor’s Version).

+ Lista de ganadores

Artista del año: BTS

Mejor canción pop: “Butter” de BTS

Mejor dúo o grupo pop: BTS

Mejor álbum pop: "Evermore” de Taylor Swift

Mejor artista pop masculino: Ed Sheeran

Mejor artista pop femenina: Taylor Swift

Colaboración del año: “Kiss Me More” de Doja Cat ft. SZA

Artista revelación del año: Olivia Rodrigo

Mejor canción viral: “Body” de Megan Thee Stallion

Mejor canción hip hop: Cardi B “Up”

Mejor artista rock: Machine Gun Kelly

Mejor videoclip: “Montero (Call Me By Your Name)” de Lil Nas X

Mejor artista latina femenina: Becky G

Mejor artista latino masculino: Bad Bunny

Mejor álbum latino: “El último tour del mundo” de Bad Bunny

Mejor canción latina: “Telepatía” de Kali Uchis

Mejor dúo o grupo latino: Banda MS de Sergio Lizárraga

Mejor artista “Inspiración”: Carrie Underwood

Mejor artista góspel: Kanye West

Mejor artista dance/electrónico: Marshmello