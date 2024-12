Tras un gran regreso, Kenny Guilbe se enfoca en ganar el campeonato de 2025

Cargado de optimismo y motivación debido a los resultados positivos obtenidos en su regreso a la pista después de varios años con competir, el talentoso piloto Kenny Guilbe anunció que relanzará su carrera durante el Campeonato Nacional de Automovilismo 2025, en el cual pretende continuar dominando constantemente el pódium en la mayor cantidad de eventos y carreras pautadas para el calendario del emocionante evento de velocidad.

“Desde 2018 no participábamos en el campeonato de circuito local, pero después de lograr resolver algunos inconvenientes decidimos integrarnos a partir de la cuarta puntuable de este año y los resultados no pudieron ser más satisfactorios, ya que nos llevamos la victoria overall en dos eventos consecutivos, a los mando de nuestro nuevo auto Acura Integra”, expresó el piloto del equipo “Solo Pastelitos”.

Y Guilbe no deja de tener razón, ya que apenas se integraron al trazado del Speedway Park Las Américas, en apenas su primera presentación, “conseguimos subir al pódium dos veces ocupando el segundo lugar en sendas carreras de la categoría Stock Dominican Series, división Pro, (SDS PRO) una de las más competitivas del evento”.

“Manejamos bajo mucha lluvia y con la presión de una dura competencia por parte de nuestros rivales en la cuarta fecha del campeonato que recién finalizó, pero pudimos apelar a nuestras habilidades y el carro siempre respondió a las mil maravilla”, enfatizó Guilbe.

Refirió que la historia de buen comportamiento del Acura se repitió en la quinta y última puntuable, “porque en las dos carreras pudimos batallar todo el camino estando siempre en el pelotón que mantenía la punta, y cerramos con un segundo lugar en la primera carrera y nos llevamos la victoria en la segunda”.

Al referirse a las virtudes de su nuevo bólido, Guilbe explica que se trata de un Acura Integra Type R, el cual están desarrollando y con el que pretenden alzarse con el título de campeones de dicha categoría el año entrante.

Guilbe expresó mucho agradecimiento por el respaldo que le ofrecen sus patrocinadores: Sólo Pastelitos, KGA Group, R Auto Tech, Marokana Cusine, Ultra Plus, Contenu Auto Detailing, Malaca, Biompack, Puertas y Ventanas del Caribe.

.El Acura Integra Type R de Kenny Guilbe se desplaza por el trazado del Speedway Park Las Américas.

Talento intacto

Kenny relata que después de accionar en las dos últimas fechas del Campeonato 2024, “acabamos de comprobar que nuestro talento y habilidades están intactas, porque pudimos pelear siempre por los primeros lugares en las cuatro carreras, pese a todo el tiempo que teníamos si empuñar el volante de un auto de carrera”.

Asegura que en 2025 tanto él como su Acura “vendremos mucho más fuertes y competitivos, porque reitero, que la meta es conquistar el campeonato de la SDS Pro”.