Fellé Vega está en su casa, en proceso de recuperación

María Tejada

Santiago de los Caballeros, RD

El percusionista dominicano Fellé Vega se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir un infarto hace diez días cuando llegó en condiciones críticas a la clínica Unión Médica, en Santiago, donde estuvo interno por cinco días.

Al hablar con periodistas del Listín Diario, Fellé informó que aunque todavía no está haciendo sus actividades cotidianas con normalidad, se siente mucho mejor debido a los medicamentos que se está tomando y que este jueves se hará los chequeos médicos correspondientes.

El veterano músico aseguró que según su cardiólogo, Daniel Rivera, su corazón está bombeando muy bien y que el ataque cardíaco que tuvo no fue fulminante.

+ Sus agradecimientos

Con un tono alegre, Fellé agradeció a su familia, amigos y al pueblo dominicano por su apoyo y el estar siempre atento, no solo físicamente sino materialmente.

“En muchas ocasiones me preguntaba qué pasaría si yo me enfermo alguna vez, porque yo no tengo ni en qué caerme muerto y te digo una cosa, no me ha faltado nada”, enfatizó.

En ese orden, mostró su gratitud hacia el doctor Rivera y la médico internista, Verónica Lockward, por la cálida bienvenida en el centro de salud y todas las atenciones necesarias.

Destacó la ayuda del Ministerio de Salud, que se encargó de pagarle lo que su seguro médico no cubría y ahora “no debe ni un chele” y también al Ministerio de Cultura, encabezado por Milagros Germán, que se interesó en su caso y estuvo en disposición de ayudar constantemente.

“Todo eso fue obra de Dios, si todas esas personas no me hubieran ayudado, yo no lo estuviera contando”, recalcó.

+ Día del suceso

Fellé relató que al momento de ser llevado a emergencias de la clínica por su episodio cardíaco, el domingo 7 de noviembre, fue recibido por la intensivista Mency Contreras, quien le había indicado realizarle un “cateterismo” (estudio para diagnosticar y tratar ciertas enfermedades cardiovasculares), pero que su seguro de salud no lo cubría, gracias a que ella lo “miró con ojos de bondad” lo llevaron a hacérselo de igual forma.

Rafael Tomás Vega, nombre real de Fellé, es una de las figuras más reconocidas del país en el género del jazz, quien se considera muy creyente de Dios, pasión que lo llevado a iniciar proyectos ligados al mismo, tanto en la plataforma de YouTube como en términos discográficos.

También ha impulsado y respaldado numerosos festivales nacionales, y conducido a varios grupos musicales.

Se define como un folklorista imaginario, pues además de ser percusionista, es compositor, inventor y diseñador de instrumentos llevándolo a una carrera de multifacetas, y a compartir con varios notables artistas tanto nacionales como internacionales.