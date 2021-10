Fefita la Grande muestra su lado más vulnerable

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Fefita la Grande mostró su lado más vulnerable como mujer. La veterana merenguera habló sobre su vida personal, su carrera, su lucha contra el cáncer y cómo le gustaría morir.

La “gran soberana” se sometió a un cambio de look a manos del estilista y fashionista Jomari Goyso, quien le dio un sencillo maquillaje y le cambió la peluca rubia por una de color castaño.

Durante la transformación la vieja Fefa habló sobre su lucha contra el cáncer: “Yo duré un año y ocho meses con cáncer y nunca me pare de trabajar, me daba una quimio y me iba a trabajar”.

Fefita dijo que a veces se sorprende de la energía que tiene a sus 78 años. Asimismo, confesó que no tiene miedo a la muerte y reveló cómo quiere partir de esta tierra.

“Yo tengo un merengue que grabé que dice que, si Dios me da la suerte, quiero morirme en un escenario, en una presentación, creo que esa sería la muerte más feliz de mi vida. Mi vida es mi público, los aplausos”, dijo.

La cantante lloró al hablar de su fallecida hija y cuánto la extraña.