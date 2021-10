“Me pregunto ¿qué se sentirá matar a alguien por error?”, la fatídica premonición de Alec Baldwin

Premonición es la intuición o sentimiento que presagia un hecho futuro. Alec Baldwin estuvo cerca de esto hace cuatro años cuando ocurrió una muerte involuntaria: “Me pregunto: ¿qué se sentirá matar a alguien por error?”.

El actor escribió el mensaje por Twitter en el mediodía del 23 de septiembre de 2017 cuando la noticia sobre la muerte accidental de una persona por un disparo involuntario por parte de un policía de Huntington Beach, en California, copaba la atención en Estados Unidos.

El video muestra al oficial sosteniendo un arma de fuego en un aparcamiento de un 7-Eleven cuando accidentalmente provoca un disparo y la consecuente muerte de la víctima.

El audiovisual fue publicado por el periódico Los Angeles Times y fue tomado por Baldwin para escribir su comentario.

La reflexión de Baldwin la formuló por la preocupación de las armas que siempre ha tenido y por lo que ha luchado durante muchos años.

Irónicamente, un enemigo público del uso de armas en Estados Unidos causó de manera accidental con un disparo de un arma de utilería la muerte de una directora de cinemafotografía durante el set de rodaje de la película "Rust".

El incidente ocurrido en el Rancho Bonanza Creek, en Santa Fe, estado Nuevo Mexico, donde Baldwin filmaba escenas para la historia fílmica en la que interpreta a un hombre que lucha por su nieto acusado de un crimen.

Halyna Hutchins de 42 años, directora de fotografía y Joel Souza, de 42 años director de la cinta, fueron alcanzados por los proyectiles disparados por el actor. La mujer no sobrevivió.

Prueba del compromiso que el actor tenía con la causa antiarma es el documental "Making A Killing: Guns, Greed And The NRA, dirigido por el activista y cineasta Robert Greenwald, para el que prestó su imagen y voz en 2016, publica este viernes el portal Quien.

En el documental había participado con su imagen y voz, pues siempre ha sido simpatizante de la idea de desarmar a los estadounidenses.

Incluso, en el 2018 había participado en una protesta con una carta dirigida a la Asociación Nacional del Rifle, con la cual pedían que esta se mantuviera al margen de la policita, pues consideraban que tenía influencia en los disturbios electorales, además de otros mensajes que había dado tras las muertes provocadas por la policía de California.

I wonder how it must feel to wrongfully kill someone...https://t.co/WE6QsAAXGI