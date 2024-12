Taxistas y motoconchos denuncian que haitianos vienen desde Haití a buscar pasajeros a Dajabón

Un grupo de taxistas y motoconchos dominicanos mostraron su descontento y rechazo a las acciones de motoristas haitianos que cruzan desde Juana Méndez hacia Dajabón a buscar pasajeros extranjeros, acción que consideran "desleal" tras afectar sus ingresos económicos del día a día.

El taxista Naudy Reinoso dijo a LISTÍN DIARIO que los haitianos en motores de tres gomas están llegando desde Haití hacia la misma parada de autobuses en Dajabón para llevarse los pasajeros directamente hacia Juan Méndez.

“Pero yo como dominicano no puedo agarrar mi vehículo e irme allá, Haití, porque lo van agarrar y me lo van a quemar y me van a matar, entonces necesitamos cuáles son las autoridades que tienen que ver respecto a eso para que tomen medidas”, dijo.

El taxista indicó además que en el municipio de Dajabón se puede observar más de 200 motores de tres gomas de haitianos recorriendo el área.

Indignado por la situación el taxista Cesar Sosa dijo que los motoristas haitianos le están conquistando los pasajeros como saben hablar el mismo idioma y lo tienen de relajo.

“Yo no puedo cruzar a Haití ni con una cuchara en la mano porque me caen a palo, entonces nos sentimos indignados, en cualquier momento vamos a caer preso porque le vamos a caer a palos”, indicó Sosa.

Abandonan

Cada día, haitianos que se encontraban en diferentes provincias de la República Dominicana se encuentran llegando en autobuses a la provincia de Dajabón para cruzar la frontera hacia Haití por la época navideña y fin de año.

El motoconcho Héctor Silvestre dijo que desde el 22 de diciembre han estado llegando muchos haitianos a la frontera a través de las paradas de autobuses de Expreso Liniero y Caribe Tours.

Zoilo Estévez, quién se gana la vida cargando personas en una motocicleta, expresó que los haitianos están bajando porque es Navidad y van para su nación.

“Están bajando mucho y están bajando voluntariamente, estamos en diciembre y los diciembre ellos bajan mucho”, dijo, mientras hacía turno en la parada de motoconcho a la que pertenece.