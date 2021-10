Tokischa defiende su tema con J Balvin: “La mujer en lo profundo quiere sentirse perra, sensual”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La vicepresidenta de Colombia se pronunció en contra, el video fue eliminado de YouTube y hasta la madre de J Balvin lo regañó por la canción “Perra” junto a Tokischa. Esta vez la rapera dominicana dio su opinión sobre el tema.

El tema lo tildaron de “machista”, "misógino” y “sexista” en su mayor parte estas criticas han estado dirigidas al cantante colombiano. Sin embargo, el tema es de la autoría de la controversial artista Tokischa, quien defendió las letras de la canción.

En una entrevista para W Radio explicó que no entendía los ataques hacia J Balvin porque el reguetonero colombiano había respetado su arte, se había involucrado en su mundo y había venido desde afuera para grabar el video.

“Yo soy mujer y siempre me he expresado así... He conocido mujeres que son más privadas con su sexualidad, más serias, que se han acercado a mí en el transcurso de mi vida, desde antes de ser conocida, y me han dicho: ‘a mí me gustaría ser perra, así como tú'. La mujer en lo profundo quiere sentirse perra, sensual. Cada mujer es diferente y se siente perra de una forma distinta”, afirmó la rapera.

Tokischa, quien saltó a la fama internacional tras la colaboración con Balvin y con Rosalía definió lo que es una “mujer perra” para ella.

“Una mujer es bien perra porque lleva el pan a su casa, porque educa bien a sus hijos, porque es una mujer que se honra trabajando. Esto es diferente, es simplemente la interpretación de lo que yo estoy dando. Yo soy un artista y expreso lo que siento, lo que fantaseo. Siempre va a haber una crítica positiva, negativa. Yo expreso lo que ya existe”, puntualizó.

Por otra parte, Tokischa contó que no recibió una notificación ni sabe qué paso con el video en YouTube. Es importante agregar que de acuerdo con Forbes, el video que ya no existe en la plataforma alcanzó alrededor de 315.000 vistas y una desaprobación del más del 50% por parte de los usuarios de la página.

“No sé qué pasó con el video. No tuve una explicación directa, tampoco pregunté porque entiendo lo que está pasando. Pero la música ya está allí, la música ya la sintieron, se la gozaron y la van a seguir gozando. La música no muere”, añadió al medio radial.

El videoclip en cuestión utiliza imágenes de mujeres y personas afrodescendientes, amarradas con cadenas del cuello, caracterizadas con nariz y orejas de perro arrastrándose por el suelo como animales o esclavas.