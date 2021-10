Hasta la madre de J Balvin lo regaña por la canción "Perra": "¿Dónde está el Josesito que yo conozco?"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Hasta la madre de J Balvin regañó a su hijo por la canción "Perra", que el colombiano grabó junto a la dominicana Tokisha y generó una polémica por ser considerada sexista, racista, machista y misógina.

"Cuando me enteré (de Perra) yo lo llamé, lógicamente: - ¿dónde está el Josesito que yo conozco? Esa canción no es... No sé ni qué decir", expresó Alba Mery Balvin al programa de televisión "Nos cogió la noche", del canal colombiano Cosmovisión.

Luego añadió: "No lo veía a mi José por ninguna parte" al referirse a lo que vio en el video y la misma canción calificados de una afrenta contra la mujer porque aparecen dos mujeres afro amarradas con cadenas y arrastrándose como animales por el piso mientras el propio cantante las sostiene por el cuello con una cuerda.

La progenitora del artista dijo que a ella le pasó lo mismo de alguien "que lo crítico fuertemente, no seguir viendo el video, no veía mi hijo Josesito por ninguna parte, pero efectivamente estas son experiencias y de estas experiencias es que vivimos y hacemos cambios, y no podemos idealizar a nadie. Él tiene sus defectos, sus cualidades... quizás lo que pasó esta semana no representa mi hijo".

"Mi hijo se equivocó definitivamente", dijo con seguridad, aunque lo justificó bajo el alegato de que de los errores se aprende porque ayuda a hacer los cambios necesarios.

"No necesito hijos perfectos, necesito hijos que se equivoquen porque el día que mi hijo sea perfecto él pierde y yo pierdo, perdemos los dos, yo como madre para mostrarle el camino y él que se cree perfecto si se queda perfecto no va a luchar nunca, no va a hacer cambios en su vida, sería uno más del redil", manifestó.

La controversia generó que incluso la vicepresidenta de Colombia, Martha Lucía Ramírez, el canciller de ese país se alarmaron por el contenido lírico y visual de "Perra".