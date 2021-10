Juan 'Dimitry' Hernández, el gamer dominicano que triunfa en los videojuegos

EFE

Ciudad de México

El dominicano Juan 'Dimitry' Hernández, ganador del premio a novato del año en la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA), aseguró que a los 'gamers' de su país les falta confianza para triunfar en el videojuego.

"A los dominicanos les falta confianza en sí mismos para triunfar como profesionales en League of Legends. La mayoría, y está justificado, son pesimistas porque vivimos en un país donde hay mucha pobreza y las oportunidades son menores. No quieren arriesgar su futuro y prefieren estudiar", dijo este sábado a Efe.

El jungla de 19 años consideró que otro factor que frena la llegada de dominicanos a la LLA, la máxima competición en la región de League of Legends, es la falta de compresión de los papás.

"Muchos jugadores que son muy buenos y tenían intenciones de ser profesionales, dejaron de jugar League of Legends porque sus padres no estaban de acuerdo, no lo veían como un trabajo real", lamentó.

Dimitry reveló que en su caso, habló con sus papás y les explicó que un buen jugador de la LLA puede ganar entre 40.000 y 50.000 dólares por torneo y que si ficha por un equipo estadounidense la cifra crece hasta los 400.000 dólares.

"Desde el momento que les comenté eso, lo dejaron de ver como un juego y lo vieron como algo similar a un deporte como el baloncesto, béisbol o fútbol", recordó.

El jugador de XTEN Esports en el pasado Clausura 2021 de la LLA describió al 'gamer' dominicano de League of Legends como "irrespetuoso y con mucho ego".

Hernández admitió que Riot Games, empresa creadora de League of Legends, se olvidó de República Dominicana al dejarlos sin una segunda división como tiene México o Argentina.

"Dominicana hubiera sido uno de los países principales en exportar talento a la LLA de haber tenido una liga desde un comienzo. Los jugadores que habían se retiraron porque no encontraron una forma de sobrevivir con el juego", señaló.

Fue a partir de este año que Riot Games promovió la Tempest League, una segunda categoría en la que están países centroamericanos y caribeños.

"Con la Tempest se verán mucho más jugadores. Aún es una liga de muy bajo nivel con comparación al resto porque es nueva y las demás tienen tres años, pero hay mucho talento atrás", celebró.

Dimitry afirmó que entre sus planes en 2022 están el dejar a XTEN, en el que no se sintió cómodo, y fichar por un equipo de más calidad en la LLA o emigrar a Estados Unidos con un conjunto de segunda división.

"Si me quedo en la LLA, mi meta es ser bicampeón y ser el mejor jugador latino. Quiero ir a un Mundial y representar a la región", finalizó.EFE