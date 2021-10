Bad Bunny considera que “Agua”, de J Balvin, no es un tema que merezca un Grammy

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

A propósito del lío entre J Balvin y Residente, Bad Bunny dio su opinión del tema y dijo que aunque le gustan sus “hot dog”, el artista colombiano no debería estar molesto con los Latin Grammy porque “Agua” no es un tema que merezca un Grammy.

El Conejo Malo explicó que a pesar que entiende la molestia de su colega colombiano, si él fuera jurado de los Latin Grammy no nominaría el tema “Agua” ni siquiera a la premiación de Nickelodeon.

“Yo recibí cuatro nominaciones con ´El ultimo tour del mundo´ yo pienso que debí recibir un poco más de nominaciones. A Balvin le nominaron ´Agua´, él fue que estaba molesto y le nominaron ´Agua´. Yo juez de los Grammy no nomino ´Agua´ ni a los Nickelodeon y a él lo tomaron en consideración”, dijo el cantante puertorriqueño.

En una entrevista en Alofoke radio show, Benito explicó que “Lo más cabrón de ´Agua´ es la pista que la hizo Tainy. Yo no considero que sea un tema que se merece un Grammy”.

Sin embargo, a su juicio el artista piensa que “Hawái” de Maluma y el último disco de Sech sí se merecen el galardón.

Se recuerda que J Balvin se enfadó con la Academia Latina de la Músiica, responsable de la selección de los nominados al Latin Grammy, porque entiende que se maltrató a los urbanos, a quienes llamó a un boicot no asistiendo a la gala en Las Vegas.

"Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco esta aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto", dijo J Balvin el martes.

Ante este comentario, Residente arremetió contra el colombiano, explicándole que su propuesta musical es como la comida rápida que a todo el mundo le puede gustar, pero no necesariamente es tipo gourmet o de calidad.

"Es como si un carrito de hot dog se molestara y se encojonara porque no se puede ganar una estrella Michelén, y no me malinterprete José, a todo el mundo le gustan los hot dog", comenzó diciendo en un video colgado en sus redes sociales.

Tiene un mes en RD

El intérprete de “Safaera” reveló que tiene un mes en República Dominicana “bajo perfil”, destino que eligió para venir a grabar lo que será su próximo disco.

“Vine en modo a relajarme, a pasarla bien, a grabar música nueva”, dijo. Al preguntarle que por qué eligió esta media isla, el cantante que en República Dominicana es que está la “musa verdadera”.

“(RD me da vibra) alegría, de fiesta. Siempre lo he dicho tengo una afinidad con RD es musa, desde el día 1 siempre ha sido musa porque cuando uno ve el cariño de gente la energía se siente y uno la trasnmite para atrás”, expresó.

El famoso artista dijo que no es la primera vez que viene a grabar aquí, pero viene con un disco “más alegre” y por eso decidió viajar al país.

Sobre el dembow

Con relación a lo que está pasando con el dembow, Bad Bunny manifestó que aunque predijo lo que está sucediendo con el genero dominicano, piensa que todavía “no le han sacado el jugo.

En cambio, el dembow ha crecido tanto que el artista aseguró que es el genero que más se escucha en las calles de Puerto Rico.

Tokischa es una estrella

Recientemente se celebraron los Latin Billboards, donde asistió la controversial rapera dominicana Tokischa a quien el boricua definió como una “estrella” y confesó que durante la alfombra roja se emocionó cuando vio a la cantante.

“Yo estaba en la alfombra roja y era como ´ah otro día más en la alfombra´ y cuando yo me emocioné fue cuando vi a Tokischa. Yo sentí una emoción de ver a alguien (…) se sentía que había una estrella ahí, alguien con algo nuevo”, confesó.