En Santiago se Comenta: Un gran concierto de Cecilia García

Bélgica Suárez

Santiago de los Caballeros, RD



Me encantó cuando Luis Miguel De Camps entró a la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito, donde su madre, la polifacética Cecilia García, interpretaba una canción en su concierto “Cecilia En Todos Los Tiempos”. Maravillosa la sorpresa que le dio su hijo al cantar junto a ella, tierno momento. Cecilia realizó un buen espectáculo, con elegancia y sobriedad. Ella es buena como artista. Lució cuatro trajes esa noche, diseños fabulosos de nuestro Leonel Lirio. Qué bonito es cuando el hijo se identifica con la madre, que por cierto, Luis Miguel heredó los dones de ambos progenitores, canta bien y es buen político, tuve el placer de entrevistarlo y se me pareció mucho a su padre, Hatuey De Camps, a quien me unía una gran amistad. Muy buen show el presentado por esta artista, que desde hace muchos años reside en Miami.

Naca´n Restaurant

Encontrarnos en la Zona Colonial siempre ha sido divertido, pero más aún cenar en un elegantísimo restaurante, ubicado en un edificio de más de cien años de antigüedad, que forma parte del patrimonio arquitectónico del país, es fascinante, es bella su decoración, una mezcla de antiguo y moderno, un lugar exquisito, creo que en el país es el único donde podemos degustar unas carnes importadas deliciosas, todas de cortes Premium, traídas desde Chicago y envejecidas por cincuenta y cuatro días.

Detalles

Naca’n es un sitio muy exclusivo, discreto, posee una cava con una excelente selección de los mejores vinos, jóvenes vestidas de negro, súper atentas, sirven la mesa, un restaurante donde convergen la cultura, el arte y la cocina gourmet. En otro ambiente en el segundo nivel, hay un agradable bar, con una preciosa decoración. Los jueves y viernes tocan jazz tropical en vivo, qué placer, también se puede bailar, parecía que estuviéramos en Francia. Naca’n es una buena propuesta para irnos de paseo por la zona Colonial y visitarlo, excelente.

Expo Cibao

Este año Expo Cibao fue todo un acontecimiento social, empresarial y turístico, tuvo mucho más connotación, porque el pasado fue virtual. Mucha gente de la capital se trasladó para Santiago a dar su vuelta y conocer el Parque Central, que ha sido de las cosas buenas que ha hecho el gobierno pasado. Hasta la próxima.