Héctor Acosta hará el primer aguinaldo navideño del año, en el Dominican Fiesta

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Héctor Acosta protagonizará el primer aguinaldo navideño el próximo 5 de noviembre en el hotel Dominican Fiesta del Distrito Nacional a partir de las 9:00 de la noche.

Se trata de una gran fiesta en la que el artista interpretará merengues, bachatas, baladas y boleros, informó el empresario artístico Luis Medrano,

“Acosta le dará la bienvenido a la Navidad y lo celebraremos con los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades por la Covid-19. El Torito es uno de nuestros grande iconos de la música popular, y esa noche interpretará los temas con los que ha ganado fama en el país y en exterior”, agregó Medrano.

El aguinaldo se desarrollará en el salón Ambar del hotel Dominican Fiesta y será el primer concierto que hará luego de agotar una extensa gira que está realizando actualmente en Estados Unidos.

“Al día siguiente del concierto no se trabaja, por lo que gustan de la buena música dispondrán de dos pistas para bailar su música”, comentó Medrano.

Actualmen el artista recorre los 52 estados de la unión americana con un rotundo éxito, su tour por los estados unidos lo sitúan como el más importante de todos los realizados este año logrando dejar personas afuera un hecho sin precedente.

El Torito ha realizado exitosas presentaciones en los aforos más importantes como el Shea Stadium, Teatro United Palace, Center Park, Canigie Hall y Teatro Nacional , entre otros.

Sus canciones «Sin perdón» y “Con qué ojos” han figurado en la lista del Hot Latin Songs de Billboard.

En su carrera como solista ha cantado a dúo con cantantes internacionales como Alejandro Fernández, Anthony "Romeo" Santos, Don Omar, Jorge Celedón, entre otros.

Entre los éxitos del Torito se encuentran «Lo que tiene ella», «Me voy», «Perdóname la vida», «Mi niña», «Primavera azul», «Me duele la cabeza» "Amorcito Enfermito", "Quizás sí, quizás no", "Perdóname la Vida", "Me Duele la Cabeza", "Me voy", "Si tú estuvieras", "Con Que Ojos" y "Cómo te olvido".

También "Entrégate", "Me Voy" (con Romeo Santos), "Loca Conmigo", "Te Mando Flores", "Enamorado", "Cómo Me Curo", "El Mujerón", "Dominicano Donde Quiera", "La Chiflera", "Pa' Casarme", "Que Vuelva Mi Morena" y "Sin Ti".

Con este baile que al otro día no se trabaja se le dará la oportunidad a los que gustan de la buena música que puedan bailar en dos pistas de bailes, resaltó Medrano.

Ya se pueden comprar las boletas para las diferentes áreas en el lobby del Dominican Fiesta, en Uepa Ticket y en el Club de Lectores de Listín Diario. Para informaciones 809-562-8222.