C. Tangana y Nathy Peluso se unen en una bachata

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El rapero español C. Tangana y la cantante argentino-española Nathy Peluso estrenaron el sencillo "Ateo", que hace una oda a la bachata, un género que estuvo muy presente en la mente de C. Tangana durante la elaboración de su reciente disco "El Madrileño", para descontextualizar los elementos tradicionales y cruzarlos con un sonido urbano y un arreglo experimental.

C. Tangana sintió que "Nathy era la compañera perfecta para eso", ya que "comparten un origen del rap y están explorando sónicamente otros estilos de música tradicional".

"Cuando Pucho me envió la canción por primera vez", recuerda Nathy Peluso, "inmediatamente sentí que era un clásico. Y cuando trabajamos juntos en el estudio volví a confirmar esa misma sensación. Es un proyecto con un universo maravilloso, y un vídeo fantástico que es realmente una obra de arte, y un tema muy interesante que nos interpela a todos. ¡Que viva el romanticismo!"

El vídeo oficial de "Ateo" es también el debut como director de C. Tangana, una visión compartida con los colaboradores visuales de Little Spain. "Siempre me ha fascinado la dirección cinematográfica y soy un gran aficionado al cine", comparte C. Tangana. "Siempre he trabajado en la creatividad de mis vídeos, pero esta es la primera vez que lo dirijo. Más allá de la estética, el visual retrata cómo me siento, mostrando la canción y los matices de la letra".

C. Tangana exploró la bachata por primera vez en "Tú Me Dejaste de Querer", un tema que cuenta con 139 millones de vistas en YouTube, incorporando elementos del género e inspirado en su viaje a la República Dominicana, que lo llevó a conocer a leyendas como Luis Segura, con quien también espera poder colaborar algún día.

Ambos artistas también fueron reconocidos la semana pasada con nominaciones en las principales categorías de la 22 entrega anual del Latin GRAMMY®, C. Tangana con 5 nominaciones y Nathy Peluso con 4 nominaciones.

Sobre C. Tangana:

C. Tangana (@c.tangana) es un artista visionario que ha recibido elogios (vea abajo) de los creadores de tendencias de los medios de comunicación por su innovación sonora y su fusión de géneros. Es uno de los principales artistas nominados (5) en los Latin GRAMMYs de este año. El tercer álbum del compositor, cantante y rapero Español y su gran obra 'El Madrileño' - escúchalo aquí - certificó su estatus como líder del pop inventivo - debutando en el #1 de la lista global de Spotify y coronado como el #1 en España durante 9 semanas consecutivas. Su álbum 'El Madrileño' recibió nominaciones a los Latin GRAMMYs en las categorías de "Álbum del Año" y "Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum". "Te Olvidaste” (Ft. Omar Apollo) está nominada para "Grabación Del Año". "Nominao” (Ft. Jorge Drexler) y "Te Olvidaste” (Ft. Omar Apollo) están nominadas por "Mejor Canción Alternativa" y "Hong Kong” (Ft. Andres Calamaro) está nominada para "Mejor Canción Pop/Rock". El NPR ‘Tiny Desk’ de C. Tangana — míralo aquí — ha conseguido más reproducciones que cualquier otro en el 2021 aparte de Justin Bieber. Camila Cabello le dijo a Zane Lowe que la presentación, que muestra la belleza de una sobremesa, inspiró su más reciente canción/vídeo/obra de arte.

"El Madrileño" mezcla estilos tradicionales españoles y latinoamericanos, incluyendo el rock, con sonidos y ritmos electrónicos. Esto lo ha llevado de ser el rapero más grande de España a una de sus estrellas más grandes del pop". - THE NEW YORK TIMES

"C. Tangana está cambiando el juego... una obra maestra basada en la conciliación: la tradición y el pop se entrelazan en un álbum conceptual que redefine y reconfigura la música en español". - ROLLING STONE

“El proyecto profundiza en las raíces de los sonidos esenciales de Madrid, pero también incorpora imágenes visuales y un sentido de la tradición (cada una de las portadas del proyecto es una pintura tipo Goya) que ruega ser descubierta, ser desprendida y que se vuelva a escuchar” - BILLBOARD

“Vibra con energía comunitaria destacando el talento de los paisajes latinos.... desde el regional mexicano hasta el flamenco español, C. Tangana vuelve a casa y al mismo tiempo tiende un puente entre las fronteras de la música latina. Está construyendo una comunidad de colaboración intercultural basada en un amor unificador por el idioma y la tradición, dejando claro que tiene la intención de dar a todos un asiento en la mesa.” - NPR

“Meticulosamente elaborado... la culminación del desarrollo artístico de Tangana... pintando un mundo de ricas culturas en su convincente y conflictivo personaje” - ALL MUSIC

Sobre Nathy Peluso:

La compositora, cantante, rapera argentina, Nathy Peluso (@NathyPeluso) continúa empoderando a las mujeres para que cambien la mirada masculina - “Se necesitan agallas para devorarme… Se necesita un cuerpo real para manejarme…”, afirma en su último sencillo “Mafiosa” Acompañado de un video musical inspirado en la salsa filmado en las calles de Madrid, donde Nathy recientemente encabezó una extensa gira con entradas agotadas por todo el país. En el video oficial, está vestida con trajes de Dior, VETEMENTS, Balenciaga, Versace y más. La influyente moda Instagram @diet_prada puso la banda sonora de su programa de Jacquemus en París con el tema "Celebre" de Nathy Peluso de su álbum debut "Calambre", que fue lanzado la misma semana en que recibió dos nominaciones a los premios Latin GRAMMY®.

Nathy Peluso obtuvo 4 nominaciones adicionales a los Latin GRAMMY® este año que abarcan categorías de género y demuestra su estatus como artista líder en la escena musical internacional, incluido el 'Mejor álbum de música alternativa' por su álbum "Calambre", que ya acumula 145 millones de reproducciones. ; "Mejor canción de rap / hip hop" por "Sana Sana", un sencillo celebrado por los fanáticos con 240 millones de reproducciones, "Mejor canción alternativa" por "Agarrate" y "Mejor fusión / interpretación urbana" por una canción que se volvió viral este año, "NATHY PELUSO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL.36". con Bizarrap, que reina en 164 millones de arroyos.

A principios de esta primavera, Nathy interpretó su éxito "Delito" en la serie Play At Home de Stephen Colbert. La canción ahora tiene más de 85 millones de reproducciones. Incluso Cardi B publicó un video de ella cantando y bailando la canción, ¡ese clip tiene 18 millones de visitas! Mira a Nathy interpretar la jam de R&B "Buenos Aires", como parte de la conferencia virtual SXSW 2021. Este fin de semana, Nathy actuará en el legendario Festival de Jazz de Montreaux en Suiza. Confidencialmente, está programada para Coachella 2022 (la alineación no se ha anunciado).

El aclamado álbum debut de Nathy, 'Calambre', apareció en The New York Times. The Guardian la destacó como "One To Watch": "La cantante argentina con un gran número de seguidores en las redes sociales abraza los sonidos latinos tradicionales, el rap y el R&B". The FADER escribió: "El álbum está lleno de puntos brillantes ... 'Sugga' tiene arreglos instrumentales del antiguo colaborador de Prince, Michael B. Nelson, y 'Llámame' está totalmente suavizado ". CLASH dijo "Nathy Peluso es imparable. Conoce a la revolucionaria del pop latino que camina por su propio camino ..." Este verano, Spotify destacó a Nathy Peluso en su programa global de artistas emergentes, RADAR, seguido del lanzamiento de su propio mini-doc biográfico RADAR.