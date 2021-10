James Bond cierra un ciclo, deja nostalgia y curiosidad a la vez por lo que vendrá

Rubén Peralta Rigaud

Santo Domingo, RD

En realidad, el agente secreto James Bond (Daniel Craig) creía haber encontrado por fin su felicidad, pues la doctora Madeleine Swann (Léa Seydoux) podría ser la que le ayudara a dejar por fin atrás su pasado.

Sin embargo, las cosas resultan diferentes cuando ambos se ven envueltos en ese mismo pasado.

Cinco años después, Bond se ha retirado del servicio activo y lleva una vida sencilla en medio de la nada, lejos de los peligros a los que se enfrentaba cada día.

Allí querría olvidarse de todo. Pero, de repente, su viejo amigo, el agente de la CIA Felix Leiter (Jeffrey Wright), está frente a él e intenta conquistarlo para una nueva misión, al mismo tiempo, recibe también una visita de Nomi (Lashana Lynch), su sucesora en el servicio secreto británico.

De hecho, la curiosidad de Bond se despierta cuando se entera de que un laboratorio secreto ha sido asaltado. Una despedida así puede ser muy dura.

Al principio, Daniel Craig ni siquiera quería retomar el papel del famoso agente secreto que ha deleitado al público durante casi sesenta años.

Entre medias, el rodaje de la película tuvo que interrumpirse varias veces y cuando por fin finalizó, la pandemia decoronavirus frustró todos los planes: casi ninguna de las grandes superproducciones se retrasó tanto en la programación.

En medio, incluso se pensó en entregarlo a un servicio de streaming después de todo. Luego, por supuesto, estaban las discusiones sobre cómo podía desarrollarse el personaje de Bond y, por tanto, la serie, si hay algún futuro para una figura tan primigenia en la historia del cine.

En principio, no parece que la vigésima quinta parte oficial de la serie de agentes vaya a abrir nuevos caminos.

+ De vuelta al pasado

De hecho, "James Bond 007: No Time to Die" está obsesionada con su propio pasado en muchos puntos.

El hecho de que la película retome los acontecimientos de su predecesora directa, Spectre, era de esperar. Pero Casino Royale, la primera aparición de Daniel Craig como agente del MI6, con la que la serie, que antes era bastante infeliz, retomó el rumbo, también juega un papel importante.

La más bella reminiscencia se centra en un James Bond condenado al ostracismo; George Lazenby, que se retiró tras un capítulo: en 007 al servicio secreto de su majestad(1969), James Bond se casa y Louis Armstrong canta We have all the Time in the World. Antes de los créditos finales, Bond aún sostenía en brazos a su recién desposada novia en 1969, abatida por los esbirros de Blofeld.

No hay tiempo para el amor. No para Bond. Y cuando Bond y Swann conducen juntos por una pintoresca y sinuosa carretera de montaña, no hace falta el intercalado "tenemos todo el tiempo del mundo". Por no hablar de la galería de los antepasados, que ocupa un lugar destacado más adelante.

Un fanservice tan amontonado y poco sutil puede, por supuesto, convertirse rápidamente en algo embarazoso y torpe.

De hecho, a veces uno tiene la sensación de que el director y coguionista,Cary Joji Fukunaga, estaba más interesado en un mejor Bond que en contar una historia propia. Y, sin embargo, James Bond 007: No Time to Die es algo más que una vuelta de honor al final.

Por un lado, se desentierran una y otra vez elementos conocidos, como los absurdos artilugios de Q (Ben Whishaw); algunos de los escenarios también resultan bastante familiares. Pero Fukunaga, que ha sido públicamente bastante crítico con las primeras películas de Bond, subvierte en parte las expectativas.

Esto puede ser bastante divertido cuando una situación supuestamente familiar toma de repente un giro completamente diferente. O puede ser muy emotivo, con un final que da mucho que hablar.

Sin embargo, lamentablemente también hay muchas escenas que no son más que material de relleno.

Esto aplica especialmente a las escenas de acción, algunas de las cuales no surgen de la historia, sino que simplemente se cuelan de alguna manera.

Hay algunos pasajes en los que se tiene la sensación de que las distintas localizaciones sólo están ahí para poder escatimar la financiación correspondiente.

Esto también se nota de forma negativa porque James Bond 007: No hay tiempo para morir, con una duración de más de 160 minutos, ya es muy excesiva, demasiado para una historia que no tiene tanto que ofrecer. El objeto en cuestión, que es robado del laboratorio al principio de la película, es interesante y notablemente pérfido. Sin embargo, gran parte del resto apenas tiene sentido, ni en cuanto a la trama ni al comportamiento de los personajes.

+ La acción

Pero, aunque la despedida de Craig no sea el colofón que uno esperaba, el factor de entretenimiento es correcto.

Hay mucha acción explosiva, agudos intercambios de palabras, escenarios variados, además de un villano tradicionalmente loco, esta vez encarnado por Rami Malek.

El conjunto es maravilloso, tanto los veteranos como los recién llegados tienen buenas escenas.

Las prometedoras agentes femeninas -además de Lashana Lynch, Ana de Armas también entra en acción como una enérgica espía- son incluso tan buenas que la discusión sobre un Bond femenino recibe argumentos convincentes.

Y, sin embargo, será el final de "James Bond 007: Sin tiempo para morir" el que más se recuerde, y en el que Fukunaga consigue realmente replantear con audacia un flashback.

Aquí, el pasado y el futuro, la tradición y los nuevos comienzos se juntan de una manera que le deja a uno nostálgico y curioso a la vez.

Con No Time to Die, Broccoli y Wilson presentan a un viejo blanco en el nuevo mundo del siglo XXI, en el que, como se lamenta M, "el enemigo ya no está en la misma habitación, ojo a ojo, sino que viene a través del éter", en el que las mujeres ya no son chicas que se sacrifican por su James después de una noche y tres minutos, sino que siguen el ritmo con garra e incluso asumen el doble cero con el siete en él.

Esto también hace que el propio personaje de Bond cierre el círculo, volviendo a su primera aparición en 1962, cuando el agente con licencia para matar era el representante de un imperio del siglo XIX que ya no existía en esta forma, pero que hacía gala de serlo.

Hoy en día, James Bond encarna a un tipo de hombre que ya no existe, cuyas pretensiones, sin embargo, parecen rancias incluso para él. Y que, después de 60 años al servicio de la corona, puede por fin dejarse llevar.

"James Bond volverá", como siempre, está escrito en la pantalla después de los créditos. Daniel Craig definitivamente no quiere estar en ella ahora.

Espero ansiosamente la respuesta a la pregunta de cómo los responsables del legado Bond, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, darán forma a este reinicio.