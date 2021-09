Zeo Muñoz regresa a RD con nuevo disco y otra gira

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El cantautor dominicano Zeo Muñoz regresa al país con un nuevo disco bajo el brazo, titulado "Amuleto”, que le pondrá el encanto a su gira de conciertos que incluye presentaciones en Santiago, Santo Domingo, Salcedo, San Francisco de Macorís y Punta Cana, entre otras ciudades.

El artista llega a su tierra natal con el respaldo de Cifre Entertainment para cantarle a su amplia legión de fanáticos, luego de una pausa obligada por el cierre de los escenarios a causa de la crisis que provocó la pandemia de la Covid-19.

El público volverá a disfrutar de este intérprete en Monarca Bistro de la Ciudad Corazón (1 de octubre), Hard Rock Café Santo Domingo (los días 2 y 6 de octubre), Byblos Tapas de Salcedo (3 de octubre), Glorietta Terrace de San Francisco de Macorís (8 de octubre) y Hard Rock Café Punta Cana (9 de octubre).

Para Zeo Muñoz esta etapa que mermó el espectáculo en vivo a nivel mundial ha sido “un poco agridulce”. “Por un lado, me dio tiempo para avanzar muchas cosas, para reconsiderar otras, me hacía falta una pausa. Gracias a Dios había mucho trabajo, pero ese tanto trabajo no me dejaba explorar otros lados, como escribir y grabar nuevas cosas”, expresó el joven intérprete dominicano residente en Estados Unidos.

“Significó ese sabor agridulce, porque tiene lo bueno, pero también tiene algo malo, digamos, que se paró el mundo por un lado”, agregó.

Durante todo este tiempo, aprovechó al máximo para terminar su segunda producción de nueve canciones. “Tenía muchas canciones que la gente las cantaba (en sus presentaciones) como si yo las hubiera publicado… La misma ‘Amuleto’, ‘Hígado quemado’, que fue la más reciente que escribí y que ya la gente se la sabía. Agarré otras, porque quería que fueran puras sorpresas, y ahí fue que escribí, por ejemplo, ‘Tóxico’, ‘La que se puede amar’, ‘No le digas a nadie’, que son temas que nunca he cantado en vivo en ningún lugar”, detalló sobre las piezas que forman el disco.

De esta propuesta musical, también se desprende ‘Medianoche’, que fue escrita “a último minuto”, autoría de Ronny Cruz. “Él tenía el coro, el estribillo, y cuando escuché le dije: -me gusta eso-. Le escribí los versos, pero es una canción de Ronny Cruz. Y así se armó el álbum”, añadió el artista.

Estas canciones y otras muy conocidas del repertorio de “No se lo digan a ella”, el disco con el que debutó oficialmente hace cinco años, formarán parte del menú musical para sus presentaciones que reconectarán al público con uno de los jóvenes cantautores de mayor proyección en la industria discográfica.