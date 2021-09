Violeta Bastardo representará a RD en el desfile de Washington D.C.

Santo Domingo

La periodista Violeta Bastardo será el rostro de la dominicanidad en el gran desfile Fiesta DC, de la ciudad de Washington en los Estados Unidos, donde se celebrarán los logros de la diversidad cultural y latina de esa localidad.



Nacida en Santiago de los Caballeros, Bastardo llegó a Nueva York en 2007, y ha logrado posicionarse como reportera en grandes cadenas multinacionales de Estados Unidos como Univisión, Telemundo y NTN24, esta última nacida de la alianza de Fox y RCN de Colombia.



"Esto significa mucho para mí, me siento súper orgullosa de poder poner en alto el nombre de mi patria, y demostrar que los sueños sí se cumplen cuando te enfocas en tu meta, tomando en cuenta todas las dificultades que tuve que enfrentar a mi llegada, como el poco dominio del idioma y el cáncer de mi mama”, expuso Bastardo.



El Gran Desfile Fiesta DC celebra su 50 aniversario y este año lo dedica a la República Dominicana, está pautado para el 11 de septiembre y contará con festivales infantiles, un concurso de belleza, feria de ciencia, pabellones diplomáticos para embajadas y consulados, artes, estaciones de artesanías y gastronomía tradicional.



“No podía creer cuando una de las organizadoras me escribió un mensaje diciendo: ‘Quiero verte brillar ese día, representando tu tierra y tu gente’. Esa notificación me llenó de felicidad porque además seré una de las presentadoras del evento, donde podré presentar a artistas como Toño Rosario, entre otros” explicó la periodista.

Bastardo inició su carrera en el Canal 25 de Santiago, en sus inicios colaboró en el programa de Nelson Javier donde luego se convirtió en la presentadora de noticias del canal.