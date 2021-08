La radio AM: Sus históricos noticiarios y su transición a la FM

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

En medio de un ambiente político difícil, en las décadas de los 60 y 70, República Dominicana vivía momentos históricos en el que la radio de Amplitud Modulada, AM, ejerció un papel fundamental en cuanto a llevar información, en medio de la poca o inexistente libertad de expresión que existía.

Durante el régimen de los 12 años del gobierno de Joaquín Balaguer, las ondas hertzianas dieron al dominicano, con sus famosos noticiarios radiales, la voz que informó y acompañó, con valentía, al pueblo en su continua lucha por la democracia.

Ese tiempo el noticiario “Radio Mil Informando”, a través de Radio Mil 1180 Khz. amplitud modulada (AM); “Noticiario Popular”, de Radio Popular (920 KHZ AM) y “Noti Tiempo” de Radio Comercial (1010 AM), fueron informativos que cumplieron con una labor social de primacía y trascendencia para la democracia dominicana. Además que formó a la mejor generación de locutores y periodistas del país.

Primero en la radio

El primero en surgir, en 1959, fue “Noti-Tiempo” emitido por Radio Comercial, propiedad de José A. Brea Peña. El informativo era retransmitido por más de 30 emisoras en todo el país.

En sus inicios solo se limitaba a leer las noticias publicadas en los periódicos controlados por Trujillo. Con la muerte del dictador se creó un departamento de prensa, que se ocupó de gestionar su propio contenido noticioso, transformando por completo la producción.

Esta estación radial fue testigo de momentos históricos como el llamado a defender el gobierno constitucional, que hiciera el doctor José Francisco Peña Gómez, en abril 1965 y que dio pie a la guerra civil.

El radiodifusor Manuel María Pimentel crea el novedoso proyecto “Radio Mil Informando”, en 1962, por Radio Mil (con tres emisiones diarias: 6:00 a 8:30 de la mañana, 12:00 a 2:00 de la tarde, y 5:30 a 7:00 de la noche y en Santiago las tres emisiones eran retransmitidas por Radiolandia, propiedad también de Pimentel.

En 1976 el fenecido empresario de la radio Rafael Corporán de los Santos surge con su innovador espacio “Noticiario Popular”, a través de Radio Popular en la frecuencia 920 KHz de AM, luego pasó a los 950 Khz, desde donde aún transmite.

Corporán no escatimó recursos a la hora de nombrar un personal de locución y redacción conformado por excelentes profesionales que dieron lo mejor de sí para crear uno de los mejores noticiarios del país de todos los tiempos.

Otros programas informativos que existían para la época fueron “Radio Noticias” de HIN; “Noticiario Cristal”, de Radio Cristal y Radio Reloj Nacional.

Transición

La banda de Frecuencia Modulada FM, se inició en el país a principios de los años 50 como enlace de la señal entre los estudios. En 1967 comienza a operar de manera independiente la FM. Se registra que Radio Higo, en los 97.5MHz.

“Con la salida del poder de Joaquín Balaguer inicia la transición que coincide con el avance tecnológico en la radio. Esa transición se da de la radio AM a la FM buscando una mejor calidad en el sonido. Estos programas de noticias se quedaron en la AM y surgen en la FM otro estilo de programa informativo”, explica el locutor Rubén Camilo.

Según el destacado locutor Rubén Darío Aponte con el cambio de dueños de estas estaciones radiales se transforma la programación y con ella los conocidos noticiarios.

“A la radio llegaron los empresarios que no tenían el conocimiento de lo que era la radiodifusión, y entonces fueron eliminando estos informativos, que además, tenía un personal muy grande y costoso”, explica Aponte.

Con la pegada de las estaciones FM surgieron las revistas informativas, entrevistas, noticias y comentarios, dando a paso a “Los interactivos”, programas de comentarios y entrevistas en donde los oyentes tienen la oportunidad de exponer.

“Bienvenido Rodríguez era dueño de Radio Cristal AM, y en la época tenía el Noticiario Cristal, adquiere La Z 101. FM y de ser una estación completamente musical se convierte en un referente radial de programas interactivos”, asegura Aponte. Transición.

“Realmente fueron espacios determinantes para la democracia dominicana. El pueblo estuvo atento e informado durante los 12 años del gobierno de Balaguer, todo el acontecer noticioso a través de estos programas, que generalmente contenían tres emisiones, en la mañana, al mediodía y al caer la tarde. Con la llegada de la FM no se transformaron se fueron quedando con el tiempo”, asegura Camilo.