La radio en el Cibao: expertos aseguran emisoras lograrán sobrevivir ante empuje de la internet

María Jiménez

Santiago de los Caballeros, RD

Con el auge de las nuevas formas de comunicar y la digitalización de los procesos, la radio, al igual que otros medios tradicionales, ha sido uno de los más afectados, razón por la cual ha tenido que modificar su forma de transmitir las informaciones, para poder continuar en vigencia.

Frank Rodríguez, presidente la Asociación de Locutores de Santiago (ALS), afirma que la radio ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos para mantenerse y competir, compartiendo sus contenidos en las redes sociales o transmitiendo los programas, a través de la emisora e internet, concomitantemente.

“El que no se adapta a los nuevos tiempos se quedará atrás. Hay que combinar ambas cosas para poder captar una mayor audiencia”, expresa Rodríguez, quien añade que los altos costos de la manutención de un programas pueden influir en la desaparición de muchos, como es el caso de la frecuencia AM., sobre la cual explica que desde hace tiempo se le han reducido los programas pertenecientes, debido a que aspectos como costos operacionales y calidad de sonido no les favorecen.

+ Credibilidad

A pesar de las modificaciones por las que pudo pasar la radio, hay comunicadores que se mantienen firmes en la postura de que las redes sociales no podrán sobrepasar a medios como estos, en el aspecto de credibilidad e importancia, como es el caso de Gladialisa Pereyra, locutora del programa radial El Patrón de la Tarde, quien manifiesta que pese a la relevancia que ahora tienen las redes, no toda la población hace uso de las mismas.

“Hay un marco que no rompe su esquema y está apegado a la radio. En las casas de nuestros padres y abuelos siempre hay un radio, porque ellos solo creen y confían en lo que ven en la televisión y escuchan en la radio”, argumenta Pereyra.

En esa línea, Juandi Gómez, del programa radial Diario de Salud, afirma que la estos tipos de medios gozan de un alto grado de credibilidad, siendo esto algo que muchas personas buscan a la hora de recibir informaciones especializadas.

Gómez señala que, aunque las redes sociales no pierden su valor, no cuentan con esa credibilidad absoluta, debido a la inmediatez y la tergiversación de las informaciones que muchas veces carecen de fuentes confiables.

El comunicador Sandy Jiménez externa que con el paso de los años siempre se ha vaticinado la “supuesta” desaparición de la radio, incluso cuando llegó la televisión, ahora con las redes sociales también se dice que ocurrirá; no obstante, piensa que la radio seguirá siendo el medio que más llega a la población y que continuará en vigencia.

+ Plataformas de transmisión

Algunos locutores, debido a los altos costos de los programas en las emisoras, optan por otros medios para transmitir sus programas: Máximo Laureano es uno de ellos. Transmite “Al pie del cañón” por una emisora de difusión en la web conocida como Hormiga Radio. A su vez, conecta el programa a Facebook, YouTube e Instagram.

En el caso de Gómez, quien produce y difunde su programa a través de una emisora radial de frecuencia abierta como matriz, en donde al mismo tiempo comparte transmisión en vivo por Facebook, y se archiva para que las personas puedan consultarlo en Sound Cloud y YouTube.

Programas como “El poder migratorio”, se han ajustado a las nuevas formas de comunicar e innovan en la forma de realizar sus programas.

Ellos tienen una temática unida a las redes sociales, con la que responde preguntas que dejan sus oyentes.

Este fenómeno de cambios en la radiodifusión abarca a todo el Cibao, no solamente en Santiago, donde la frecuencia AM, que fue la predominante durante muchas décadas, está en un acelerado proceso de declive, quedando mayormente para programas religiosos, tanto católicos como evangélicos.