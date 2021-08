“Esto no es radio”, bajo “fuego” internacional por comentarios sobre BTS

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Los integrantes del programa “Esto no es radio” están en la mira internacional tras ser acusado de “racistas” y “xenófobos” por comentarios sobre el grupo musical surcoreano BTS.

Los fans del K-pop han publicado varios cortes del espacio radial, propiedad de Santiago Matías, e hicieron tendencia los hashtag “Esto no es radio xenofóbico”, “Stop Asian Hate'” y “Xenophobia is not humor”.

En el clip Ariel Santana dijo que BTS es como una religión que practicaban las jóvenes y describió grupo como “La versión china de los Backstreet Boys”.

A este comentario la comunicadora Hony Estrella añadió que los artistas coreanos acudían a cirugías “para parecerse a los estadounidenses”. “Se hacen cirugías plásticas para parecerse a personas de América del Norte pero mezcladas con rostros asiáticos".

Mientras que Pedro Casals dijo que los jóvenes “escuchaban esta canción sin entender lo que decían sus ídolos”.

Estos comentarios han desatado el descontento de los fanáticos, quienes se han pronunciado en las redes sociales y el tema ha acaparado titulares en la prensa internacional.

Los Armi, como son llamados los seguidores del grupo musical, iniciaron una campaña para exigir que los integrantes del programa se disculpen con BTS y sus fans.