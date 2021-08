Robin, el fiel compañero de Batman, será bisexual en nuevo comic

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Robin, el inseparable compañero de aventuras de Batman desde 1940, será declarado bisexual. La revelación se hará en e nuevo número de "Batman: Urban Legends".

Tim Drake, uno de los nombres que encarna a Robin en los cómics, acepta tener una cita con un hombre. La guionista dijo en una entrevista a Polygon que quería hacerle justicia al personaje, reportò el portal de CNN en Español.

"Estoy muy contento de que hayas llegado bien a casa. Me sentí aliviado. Y he estado pensando mucho, sobre esa noche. Y yo no sé lo que significó para mí. Todavía no. Pero me gustaría averiguarlo", le dice 'El Chico Maravilla' a Bernard Dowd en 'Batman: Urban Legends'.

"Esperaba que lo hicieras. Tim Drake... ¿quieres tener una cita conmigo?", le pide el personaje de Bernard Dowd a Tim Drake (Robin).

"Sí... creo que quiero", le contesta nervioso Robin a Bernard Dowd, al que liberó de un secuestro por parte de una sect, publica el portal Marca.com.

"Este diálogo marca el cierre de la historieta y los eventos seguramente se continuarán desarrollando en los próximos episodios. Pero más allá de la minucia, esta revelación de Robin como un personaje gay marca un punto importante en la historia del universo de Batman", reseña el portal Es.digitaltrends.com.

El personaje de Robin fue creado originalmente por Bob Kane, Bill Finger y Jerry Robinson, para servir como contraparte menor del superhéroe Batman.

La primera encarnación del personaje, Dick Grayson, debutó en Detective Comics # 38 (abril de 1940).

Concebida como una forma de atraer lectores jóvenes, Robin obtuvo una recepción crítica abrumadoramente positiva, duplicando las ventas de los títulos de Batman, reseña Wikipedia.

La revelación sobre su bisexualidad ha llamatado la atención y habrá que esperar a la séptima entrega de 'Batman: Urban Legends' para ver cómo termina la cita entre Tim Drake (Robin) y su amigo especial Bernard Dowd.

Hasta el momento la única pareja conocida de Tim Drake era Stephanie Brow (otra de las Robin de Batman junto a Dick Grayson, Jason Todd y Damian Wayne), aunque siempre se habló sobre una supuesta relación entre Tim Drake y Conner Kent (Superboy), indica Marca.com.