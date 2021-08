Manolo Ozuna anuncia que se divorció hace un año y ya tiene otra pareja

Redacción Entretenimiento

El actor y humorista Manolo Ozuna reveló que lleva más de un año divorciado y ya tiene otra relación amorosa.

“La verdad es que yo estoy divorciado. Yo llevo divorciado casi un año aproximadamente. He estado manejándolo a discreción, bajo perfil, pero cada vez que de alguna u otra manera me mencionan a la que fue mi esposa obviamente me callo, no digo nada, pero no está bien”, dijo Ozuna en su canal de YouTube.

El integrante de “El Mañanero”, que se transmite por la emisora La Bakana FM, aclaró que no dijo esto para dejar saber que está "en el mercado”, sino todo lo contrario: ya tiene su pareja.

“Tengo una pareja. Creo y es posible no lo sé que quien fue mi esposa quizás tenga ya su pareja porque el divorcio se vino a producir hace un año ya en este proceso llevamos dos años real”, dijo Manolo.

En ese sentido, el humorista expresó que si hubo algún problema fue de su parte “yo cometí uno que otros errores que gracias a Dios ya he superado y he eliminado de mi vida”.

El actor de “Perico Ripiao, “Ladrones a domicilio”, entre otras, le deseó lo mejor a su exesposa, la también actriz Helen Perdomo: “Le deseo la mejor de la suerte porque es un gran ser humano, una gran mujer, la mejor persona. Yo fallé, yo fui quien cometí los errores, fue por mí. Aunque no hago una referencia directa y no menciono su nombre porque ella tiene derecho a mantener su vida privada”.