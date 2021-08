Lo que se vivió en The Voice Dominicana esta semana

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Cada semana en The Voice Dominicana se conocen más talentos y voces prodigiosas que poco a poco van completando los equipos de los coaches en esta etapa de “audiciones a ciegas” para pasar a la siguiente que son “las batallas”.

Este domingo 10 participantes desfilaron por el escenario mostrando su talento y así poder captar la atención de los jueces y asegurarse un lugar en la competencia.

Edwin Marcelino con “La Almohada”, Christopher de la Cruz con “La camisa negra”, Lía Mencia y su interpretación de “Puño de diamantes”, Geomar Bastardo “Sombras nada más”, Nahomie Cedano con “Love on the brain”, Eribel García con “Quieres ser mi amante”, Rosel Guzmán con “Te amo demasiado”, Yohan Amparo con “Vuelve” Jahaira Castro con “Si tú eres mi hombre” y Fernando Guzmán con “Lovumba”, demostraron de qué están hechos, aunque no todos lograron que los jueces voltearan sus sillas.

Solo siete participantes aseguraron su pase a la siguiente etapa. Mientras que para Jahaira Castro, Eribel García y Christopher de la Cruz lamentablemente el botón de “Quiero tu voz” no se encendió.

Hasta el momento Nacho sigue llevando la delantera con 12 participantes en su equipo, Músiclogo le sigue de cerca con 11, la merenguera Milly Quezada tiene 10 y el productor Juan Magán es el que menos tiene con nueve talentos en su team.

The Voice Dominicana se transmite los domingos de 8:00 y 10:00 de la noche a través de Telesistema, y la conducción está a cargo de Luz García y Jhoel López. Bajo la dirección televisiva de Alberto Zayas.