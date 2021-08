Los Bennifers de la vida real encuentran un final feliz después de años separados

Leanne Italie/AP

Los Ángeles, EE.UU.

Se besan en un yate frente a Saint-Tropez. Están abrazados en un paseo por los Hamptons. Están acariciando sushi en la cena en Malibú.

Si el PDA fuera un deporte olímpico, Jennifer Lopez y Ben Affleck serían campeones. Pero hay algo más que está impulsando el interés en Bennifer: la naturaleza de libro de cuentos del amor perdido hace mucho tiempo.

Los famosos reavivaron su romance 17 años después de que se separaron en 2004. Es un camino familiar para innumerables parejas que se unieron años después de separarse.

Las dos estrellas hablaron de la intensa presión de los tabloides como un factor para cancelar su compromiso cuando, en 2016, López le dijo a People: “Creo que en un momento diferente, en una cosa diferente, ¿quién sabe qué podría haber pasado? Pero había un amor genuino allí ".

Si bien los tabloides no son un problema para la gente común que se ha reavivado, la parte del amor genuino es universal sin importar lo que se interpuso en el camino la primera vez.

“Ella nunca dejó mis pensamientos. Había algo en ella, algo en su alma, su espíritu, que sentí que me atraía incluso a medida que crecía ”, dijo Matt Escobar Sr., de 43 años, de su esposa, Jessica.

La pareja de Merced, California, él director del programa del centro juvenil y ella enfermera, se conocieron en la clase de matemáticas de octavo grado después de que enviaron a Escobar a vivir con un tío en las afueras de Seattle para escapar de su problemática juventud en Nueva York.

Ese año se dieron su primer beso en un paseo por el bosque, pero el comportamiento rebelde de Escobar continuó, incluidos arrestos por robo y asalto. Fue expulsado y enviado de regreso al este, donde aterrizó en un centro de detención.

Siguieron más problemas, incluida una temporada en las calles, y los dos perdieron el contacto durante 15 años antes de que Escobar la localizara en Classmates.com en 2006. En el medio, hubo matrimonios, hijos, mudanzas y trabajos, pero Jessica tampoco lo olvidó nunca.

Su mejor amiga de toda la vida “siempre decía que nadie podría estar a la altura de Matt. A pesar de que estaba preocupado, ya sabes, siempre fue muy, muy respetuoso y muy divertido, muy cálido y muy amable, y no le gustaba lo que la gente pudiera imaginarse sobre un niño que se metía en problemas ”, dijo.

Se casaron en 2013 y tienen seis hijos entre ellos.

“Fue una bendición tenerla de regreso en mi vida después de todas las cosas difíciles por las que había pasado”, dijo Escobar.

Meg Calkins, una profesora universitaria de 56 años en Raleigh, Carolina del Norte, y Steve Badger, un abogado de la misma edad, se hicieron amigos cercanos en Indianápolis en quinto grado. Permanecieron en la zona de amigos hasta la escuela secundaria, pero se convirtieron en novios universitarios en el tercer año, solo brevemente.

"Hice el primer movimiento", se rió Calkins. "Le dije: 'Estoy un poco enamorado de ti'. Siempre hemos tenido una conexión porque nos encanta hablar entre nosotros y nos gusta el humor del otro".

Después de un par de meses, los dos se dirigieron a programas de verano en el extranjero. Fue entonces cuando Calkins conoció a otra persona. Tenía 20 años. Se casó a los 23.

Y eso fue todo para Badger.

Pasaron cinco años y el matrimonio de Calkins terminó en divorcio. Un segundo matrimonio tampoco funcionó, después de 20 años. Badger se casó mientras estaba en la escuela de leyes. Esa unión duró 29 años, antes del divorcio.

Durante 30 años, Calkins y Badger se miraron solo una vez, en su vigésima reunión de la escuela secundaria.

“Él no me habló”, recordó.

Badger agregó: “No lo hice. No fui muy amable con eso ".

Ambos se encontraron libres en 2019. "Facebook siempre me decía, oh, deberías ser amigo de Steve Badger, pero nunca me hice amigo de él porque pensé que estaba muy enojado conmigo por nuestra incómoda ruptura", dijo Calkins.

No lo estaba. Lo superó. Terminó buscándose en Facebook después de su divorcio. Charlaron en línea, luego Badger condujo 100 millas para almorzar con Calkins en Louisville, Kentucky, donde su hija jugaba en un torneo de voleibol.

"Seguí mirando a Steve y sus ojos eran exactamente los mismos que cuando tenía 20 años", dijo Calkins. “Es como si hubiera una bondad y un intelecto que irradiara de sus ojos. Una de las cosas que realmente amo de él es que es la persona más inteligente que conozco. Y también es el más amable ".

Los dos se mudaron juntos hace solo tres semanas después de mantener una relación a larga distancia durante la pandemia.

“Realmente no amo a la persona que era a los 21 y tampoco amo a la persona que era en la escuela secundaria”, dijo Calkins. "Pero me gusta la persona que soy ahora, y creo que eso es algo importante a tener en cuenta al reavivar las relaciones con seguridad".

La psicóloga clínica Carla Marie Manly, autora de "Date Smart: Transforme sus relaciones y ama sin miedo", estuvo de acuerdo.

"Las relaciones que se renuevan después de muchos años en realidad pueden prosperar en determinadas situaciones, sobre todo si ambos socios son emocionalmente inteligentes y conscientes de sí mismos", dijo. "Si los socios estuvieran realmente conectados y bien emparejados, pero descubrieron que los problemas de la vida se interponían en el camino, una reconexión en la vida posterior puede ser placentera y profundamente gratificante".

Manly ha visto un aumento en los matrimonios amorosos reavivados en la era digital con la facilidad de las búsquedas en Internet y las redes sociales. Pero la búsqueda no siempre da sus frutos.

“A veces, las ex parejas dan demasiada esperanza y esfuerzo para resucitar una relación que nunca estuvo destinada a ser”, dijo.

Tammy Shaklee, fundadora de una empresa de emparejamiento LGBTQ en Austin, Texas, advirtió que las razones de una ruptura pueden existir años después. Ciertos rasgos no cambian drásticamente, dijo.

“Introvertidos versus extrovertidos es un buen ejemplo. Las personas que regresan a una relación anterior y piensan que esos rasgos serán diferentes esta vez probablemente terminarán donde estaban la última vez ”, dijo Shaklee.

El proceso de maduración, sin embargo, a veces puede contribuir en gran medida hacia un final feliz.

Page Jordan en Dallas era una pasante de 19 años en la corredora de bienes raíces comerciales donde trabajaba Jake Jordan, de 25 años, cuando comenzaron a salir cuando ella todavía estaba en la universidad. Ella se graduó y se separaron después de tres años.

“Ella acababa de salir de la escuela y comencé a ponerme un poco más serio al respecto. Creo que eso la asustó un poco ”, dijo Jake.

Page agregó: “Sí, en ese momento no estaba en un lugar donde quisiera establecerme. Acabo de aceptar mi primer trabajo y fui independiente por primera vez y quería disfrutarlo. Y él había comenzado su propia empresa y estaba muy estresado y no manejaba el estrés con mucha paciencia, diría yo ”.

Los dos se volvieron a conectar en 2019. Se casaron el 27 de marzo de este año. Entonces, ¿cómo maneja el estrés ahora, a los 40?

"Mucho mejor", dijo Page. "Es mucho más paciente, y creo que soy mejor lidiando con eso y siendo consciente y respetuoso cuando él tiene muchas cosas que hacer".

Jake ve algo igualmente importante: "Todavía nos preocupamos inmensamente el uno por el otro".