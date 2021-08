Muere el padre del comunicador Jochy Santos

Santo Domingo, RD.

Luis Santos, padre del popular comunicador Jochy Santos, murió este martes tras presentar problemas de salud relacionados a la insuficienia renal. Tenía 93 años.

La información fue confirmada por Eduardo Santos, hijo de Jochy: "Gracias abuelo! Esto es lo único que puedo decir.. te amamos! y las gracias por conocer a Emil José!".

Jochy Santos siempre fue un hijo preocupado y amoroso con sus padres. En algunos post así lo dejaba saber: "Para mí (la semana) no está completa si no los veo a ellos, si no los abrazo. Sus miradas, su cariño, su fuerza y bendiciones me rebosan de energía y alegría para iniciar la próxima jornada. Mis viejos amados. (Que están más jóvenes que yo, por cierto. Ja ja ja ja)", publicó Jochy Santos recientemente en sus redes sociales.

"Hoy está de cumpleaños Don Luis, el verdadero tronco de esta familia, un ejemplo a seguir en todo el sentido de la palabra, quienes lo conocen saben de lo que estoy hablando!... ¡Felicidades Papá!", le escribió Jochy el 20 de marzo pasado cuando su progenitor cumplió años.

A don Luis le sobreviven su esposa Alida Marte y sus hijos, quienes fueron criados entre los sectores Don Bosco y Miraflores en la capital dominicana.