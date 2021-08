Laurence Fishburne, los 60 años de Morfeo

EFE / Mateo Castillo

El actor Laurence Fishburne, que dio vida a Morfeo en la mítica “Matrix” (1999), supo que quería dedicarse a la interpretación desde muy joven y lleva más de 45 años como profesional a sus espaldas, ahora entra en su sexta década de vida.

Fishburne estuvo dos años en Filipinas para rodar “Apocalypse Now” (1979), de Francis Ford Coppola, cuando aún ni siquiera había cumplido la mayoría de edad y allí salvó a Emilio Estévez, que también trabajaba en la película junto a su padre, Martin Sheen, de morir ahogado.

A pesar de su juventud, ya era el segundo largometraje que rodaba, al que le esperaba una larga carrera por delante. El actor, que dio vida a Morfeo en “Matrix” (1999), a Dap en “School Daze”(1988) y al detective Whitey Powers en “Mystic River” (2003), entre otras, cumple 60 años.

ACTUAR, UNA PASIÓN TEMPRANA

Laurence Fishburne nació en Augusta, Georgia, el 30 de julio de 1961. Sus padres, Hattie Bell y Laurence John Fishburne Jr., se divorciaron cuando él era pequeño y él y su madre se mudaron a Brooklyn, Nueva York.

Tuvo claro desde pequeño qué camino quería tomar. “Encontré mi pasión cuando tenía 10 años. Tenía objetivos artísticos más que cualquier otra cosa”, dijo el actor a la revista especializada Variety.

Encontró su inspiración en actores como Sidney Poitier, James Earl Jones, Peter O’Toole y Richard Burton. “No era intangible para mí. Si ellos podían hacerlo, yo podía hacerlo. Y lo intenté para ver si podía lograrlo”, confesaba a la publicación.

En su madre y en su padrino, Maurice Watson, encontró el apoyo para conseguirlo. También en Fred Roos, el director de casting que lo descubrió.

“Se acordaba de mi interpretación en ‘If you give a dance, you gotta pay the band’ (1972) y me eligió para ‘Apocalyse Now’”, dijo Fishburne al medio.

En ese momento tenía 15 años. Sobre si añoraba haber tenido una infancia corriente fuera de escenarios y sin cámaras de cine o televisión, el actor dijo que solía sentir nostalgia al respecto, pero que a cambio pudo hacer otras cosas.

A pesar de comenzar a actuar muy joven, Fishburne no se reconoce en la figura del juguete roto de Hollywood.

“Me gusta pensar que soy una persona bastante equilibrada para alguien que fue actor infantil”, aseguró.

Con 12 años tenía un papel recurrente en la telenovela “One Life to Live” y había rodado la mencionada “If you give a dance, you gotta pay the band”, película también para televisión. En 1975 hizo su debut en la gran pantalla con “Cornbread, Earl and Me”.

El actor siguió construyendo su carrera interpretativa añadiendo a ella títulos como “Rumble Fish”, dirigida por Francis Ford Coppola en 1983; “Cotton Club”, también de Coppola, dos años después, y el largo de 1988 de Spike Lee “School Daze”.

RECHAZÓ GRANDES PAPELES Y SE MITIFICÓ CON “MATRIX”

Fishburne rechazó un papel en “Do the right thing” (1989) otra de las cintas emblemáticas de Lee. “Hay formas en las que [el director] se toma licencias creativas con en ‘Do the right thing’ que no me parecían bien”, dijo al respecto a una publicación estadounidense. “Quiero decir, mucha gente cree que la película es genial, y lo entiendo. Hay cosas geniales en ella. Solo que no era para mí”, añadía.

Esa fue la misma sensación que le llevó a dar también una negativa al papel de Jules Winfield en la celebrada “Pulp Fiction” (1994) de Quentin Tarantino.

Según comentó el actor, el director creó al personaje, que finalmente interpretó Samuel L. Jackson, pensando en él. “Simplemente tuve un problema con la forma en la que se abordó el consumo de heroína”, aseveró.

Le pareció que, de alguna manera, se mostraba como atractivo el consumo de la sustancia. “Para mí no se trata solo de mi personaje. Es lo que dice el conjunto del filme”.

El instinto por el que se deja guiar a la hora de embarcarse en un proyecto u otro lo llevó a aparecer también en formatos televisivos como “Miami Vice”, “Hill Street Blues” y más recientemente “CSI: Crime Scene Investigation” y “Black-ish”y ,incluso a subirse a las tablas del teatro.

Fishburne ha seguido actuando en todas estas décadas y en su amplia filmografía aparecen títulos como “Fled”(1996), “Ride Along”(2014), “The colony”(2013), “Just Cause”(1995), “Othello”(1995) y, por supuesto, “Matrix”, la – hasta el momento– trilogía en la que da vida a Morfeo (Morpheus).

Fishburne fue nominado a un premio Óscar en 1994 por “What’s love got to do with it” y ha ganado diversos Emmy por su trabajo en televisión. También recibió un premio Tony a mejor actor de reparto en la obra “Two trains running” (1992) y fue nominado a mejor actor principal en 2008.

En el terreno personal, el actor se separó de su esposa Gina Torres en 2016 y solicitó el divorcio un año después, tras 14 años de matrimonio y una hija en común.

“No hay malos aquí. Solo una historia de amor con un final diferente al que cualquiera de los había esperado”, dijo ella en un comunicado a la revista People.

Fishburne tiene otros dos hijos de una relación anterior con Hajna O. Moss.