Daddy Yankee se sincera durante un culto: "Tenía problemas con mis padres, con mis hermanos, y el matrimonio en caos"

La mediática conversión al cristianismo de Raymond Ayala Rodríguez, conocido artísticamente como Daddy Yankee, continúa dando de qué hablar tras más de un año de haber hecho pública su nuevo estilo de vida.

A sus prédicas también se ha unido el pleito legal que protagoniza junto a su todavía esposa, Mireddys González, a quien acusó recientemente de intentar desviar 100 millones de dólares de sus empresas a sus cuentas bancarias personales.

Ahora, a días después de que ambos se reunieran en el tribunal, el artista reveló durante un culto religioso que, además de su crisis matrimonial, también se encontraba en conflicto con sus padres y sus hermanos.

"Tenía problemas con mis padres, con mis hermanos, no teníamos una relación sana, el matrimonio en caos pero, ¿ustedes saben qué?, ante los ojos del mundo yo tenía todo, eso parecía, pero teniéndolo todo, te puedo testificar hoy, que no tenía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque me faltaba lo más importante, Jesucristo en mi corazón", dijo Daddy Yankee.

El intérprete de música urbana también afirmó que vio a artistas que lo habían inspirado en su juventud tener un sinnúmero de problemas personales y morir por sobredosis o suicido, pese a tenerlo "todo", y pensó que él no pasaría por lo mismo.

"Cuando yo estaba en un hotel a oscuras, solo, supuestamente teniéndolo todo, había perdido lo más importante, una comunión con Jesús. Tenía problemas de familia, tenía problemas con mis padres, con mis hermanos, no teníamos una relación sana, el matrimonio en caos, y tras de eso quería salir a vivir una vida normal y no podía, o sea, que lo tenía todo y no tenía nada", recalcó.

DIVORCIO Y PELEA JUDICIAL

El pasado 2 de diciembre, el Daddy Yankee anunció su separación de Mireddys González luego de 29 años de matrimonio.

A través de un comunicado que circulaba en redes sociales, se explicó que "durante el día de hoy (14 de diciembre de 2024) mi cliente presentó ante el Tribunal de Primera Instancia unas demandas de interdictos. Esto, en respuesta a actuaciones por parte de la Sra. Mireddys González y su hermana, la Sra. Ayeicha González. Ayer, también se supo que realizaron transferencias por la suma total de $100 millones desde las cuentas bancarias corporativas de El Cartel Records y Los Cangris a ser depositadas en cuentas personales de cada parte; sin conocimiento, ni la autorización de mi cliente".

Asimismo, afirmó que la estrella de la música urbana ha solicitado información sobre sus finanzas y ha decidido proceder legalmente al no recibir respuesta, alegando tener desconocimiento del manejo corporativo de las compañías.

Daddy Yankee, su esposa Mireddys González y su cuñada Ayeicha González alcanzaron el 20 de este mes un acuerdo relacionado a las demandas que presentó el artista ante el Tribunal de San Juan para tener acceso a sus corporaciones El Cartel Records y Los Cangris.

Así lo confirmó el equipo legal de ambas partes, luego que el juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, ordenara que se reunieran en privado para que llegaran a un consenso sobre el pleito relacionado a las corporaciones del ícono mundial.

Como parte del acuerdo, Daddy Yankee retoma la presidencia de ambas corporaciones El Cartel Récords y Los Cangris. El 26 de diciembre a las 11:00 a.m. se hará la primera reunión entre las partes.