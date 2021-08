Ramón Tolentino denuncia ataque vía redes sociales

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

A través de su cuenta de Instagram, el comunicador Ramón Tolentino señaló que le bloquearon varias de sus redes sociales, a la vez que denunció ser atacado por medio de bots.

"Un sábado de bots contra mi persona, ahora me denuncia la cuenta de instagram, me cierran el twitter, me sacan publicidad y contrato y hasta llamada de espectáculos público para su complacencia a la institución este miércoles".

El suspendido conductor del programa radial "Esto no es Radio" agregó: "Nada sigan buscando y denunciando mis cuentas, el cantor nunca callará".

Asimismo, en otra publicación realizada en Instagram indicó qu etambién atacaron su cuenta de Facebook.

"Bueno, yo no desmayarè, pueden seguir con la campaña, sabemos de donde. Faltan más", acotó el comunicador.

Tolentino fue suspendido por tiempo indefinido del programa en el que participaba luego de que el panelista durante el programa que se transmite a través de la emisora Alofoke 99.3 FM, dijera “que Elías Piña tiene que tener vergüenza de lo que tiene como representante…es una payasada lo que estás haciendo”.

El senador por Elías Piña, Yván Lorenzo, le reprochó preguntándole si le había invitado a ese programa para decirle payaso y antes de que el congresista se retirara de la cabina, Tolentino le vociferó “que se vaya pal carajo”.