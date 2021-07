Amelia Vega llora y lamenta no haberle dado las gracias en vida a Johnny Ventura

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Amelia Vega contó que Johnny Ventura fue una de las primeras personas que le dio su apoyo en su carrera incluso antes de concursar en el Miss Universo. Sin embargo, lloró al recordar que no pudo darle las gracias públicamente.

La también cantante hizo una anécdota del “Caballo Mayor” cuando ella era aún menor de edad e iba a participar en un programa de televisión del artista, que nunca salió al aire.

El legendario artista grabó con la también cantante “Tócame la tambora”, un tema de su primer disco y con el cual lo estaba recordando la semana pasada cuando pensaba agradecerle públicamente.

“No lo hice la semana pasada y me toca hacerlo hoy y él no lo va a ver porque realmente era a él que yo quería darle las gracias, pero Johnny dónde estés muchísimas gracias”, expresó la exmodelo visiblemente afectada en las historias de su Instagram.

La esposa de Al Horford exhortó a las personas a que le expresen a sus seres queridos sus sentimientos en vida.

Johnny Ventura murió de camino a Santiago de los Caballeros víctima de un infarto fulminante