El Mayor Clásico le responde a El Alfa: “Te están escondiendo la verdad y me están usando a mí para distraer al público”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Luego de que El Alfa dijera que supuestamente los atentados que le han ocurrido fue porque se negó a grabar con El Mayor Clásico, el cantante salió en su defensa y dijo que “lo están usando para distraer al público”.

El Mayor publicó un video de cinco minutos en su cuenta de Instagram donde negó que haya sido por él lo que le ocurrió a El Alfa.

“No creo que sea eso. Creo que te están escondiendo la verdad y me están usando a mí para distraer al público. Yo no tengo poder para yo hacerte eso a ti. No tengo poder no, no tengo agallas porque yo estoy en mí, estoy trabajando mi música”, expresó El Mayor.

Igualmente, dijo que nunca le haría un daño a un dominicano y menos a El Alfa: “Todas las veces que tú has tenido todos los logros yo te la he dado, incluso teniendo diferencias musicales contigo”.

Enmanuel Reyes, nombre de pila, reveló que él y El Alfa hablan por mensajes directos en Instagram y tiene las pruebas.

También aseguró que luego de que se siguieran mutuamente en las redes sociales, hablan mucho y de lo menos que hablan es de música. Aunque ese “es el sueño de todos los dominicanos que tú y yo grabemos juntos.

Dijo que no sabe a qué viene que el intérprete de “Singapur” lo vincule en lo que le está sucediendo actualmente. “Me lo encontré muy raro”, aseguró.

El Mayor manifestó que es El Alfa que le pide que graben.

También pidió que “tumben ese montaje” donde lo están involucrando.

“No mire para donde mí porque yo para donde ti no miro. Yo lo que te doy es pila de elogios”, dijo. “No quiero que me sigan metiendo en eso”, pidió.

Sobre la fotografía que tiene junto a “Bibi top dollar” explicó que sí es real y fue una fotografía que se tomó con el empresario que fue a su hotel cuando estaba en Miami, pero eso no es motivo para que lo involucren en los atentados.

En la publicación que realizó El Alfa y que luego borró, dijo que"Bibi" lo contactó para que grabara con el también cantante urbano El Mayor Clásico “obligatoriamente” y como él en ese momento se negó, el referido hombre supuestamente lo amenazó.

“Llegue a Miami con ganas de seguir creciendo y de abrir las puertas que nunca se han abierto, de la nada aparece esta persona @topdollarbibi (ARIEL ANTONIO ALMANZAR) y me dice que tengo que grabar con el Artista Urbano El Mayor Clasico obligatoriamente. Mi Respuesta en ese momento fue que tenía algunos proyectos pendientes y que más adelante le avisaría”, escribió El Alfa en su cuenta en la red social Instagram, en un post que tituló “La verdad os hará libre”.

Agregó que: “BIBI (ARIEL ANTONIO ALMANZAR) me respondió: EN MIAMI CONTROLO YO Y SI NO GRABO VOY A PAGAR LAS CONSECUENCIAS. Antes de irse me dijo: ¡¡¡yo soy un hombre muy peligroso!!!”.