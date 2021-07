Jennifer López celebra sus 52 años y enciende las redes junto a Ben Affleck

Redacción digital

Santo Domingo, RD

¡Amor en el aire… y en el mar! Luego de que la actriz Leah Remini publicara el pasado viernes la primera foto de la pareja posando juntos, la diva del Bronx encendió las redes sociales este viernes con una imagen en la que se le ve acaramelada con Ben Affleck en un yate.

Acompañada del texto “5 2 … what it do …”, Jennifer López publicó en su cuenta de Instagram su primera foto junto al actor estadounidense con quien se reencontró a inicios de este año.

La fotografía es la última de un carrete en la que la artista muestra su figura en un traje de baño con motivo a su cumpleaños número 52.

La reconciliación con el hombre quien según la artista “le había roto el corazón años atrás” se rumoraba desde el mes de abril, cuando ella y el pelotero Alex Rodríguez concluyeron su relación sentimental.

A partir de entonces los seguidores de ambas figuras han querido ver fotos juntos, pero ninguno había publicado nada acerca de su romance en sus redes sociales.

Antes de esta fotografía a los “Bennifer” se le ha sido vista besándose y compartiendo juntos en distintos lugares de Estados Unidos.

El reencuentro de los dos actores, que se conocieron cuando filmaban "Gigli" en 2003 y se comprometieron un año después, fue publicado en varios medios, después de que en abril ocupara titulares la ruptura de López y Rodríguez.