Víctor Víctor: Cuba no te olvida, resalta el periódico Granma

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

A un año de su desaparición física a causa de la COVID-19, el periódico cubano Granma recordó a Víctor Víctor en un artículo firmado por Ricardo Alonso Venereo en el que destaca que el cantautor dominicanos siempre estuvo al lado de los oprimidos.

"En especial Cuba, Latinoamérica y el mundo recordaron de corazón a ese grande de la bachata que fue el cantante y compositor dominicano Víctor José Víctor Rojas, conocido artísticamente como Víctor Víctor", inició reseñando la publicación.

"Autor de canciones como En mi mesita de noche, Ando buscando un amor, Así es mi amor, o Amante gaviota, Víctor Víctor no solo fue el intérprete de canciones de amor sino que supo ponerse del lado de los oprimidos a quienes defendió y representó muchas veces, sin importarle que lo criticaran por ello", resaltó.

Tembién asegura el articulista que si estuviera vivo Vitico sería "uno de los primeros en manifestar tu desacuerdo con los hechos ocurridos en nuestro país el domingo 11 de julio, alentados desde los Estados Unidos y apoyados por cubanos que no valoran realmente lo que significa la Revolución".

Luego ofreció un testimonio personal: "Yo que te conocí personalmente en tus reiteradas visitas a mi Patria, que supe de tu amor, respeto y admiración por ella. No soy el único que te extraña. Igual le sucede a tus amigos de la Mayor de las Antillas, el país de la estrella solitaria, que comparte lo poco que tiene y que no escatima sus muestras de apoyo a aquellos países y sus gentes que más los necesiten".

Ante la situación social que vive Cuba, el articulista indica que "quizás ha hecho que tu primer aniversario de muerte no haya sido recordado como te lo mereces, pero eso no quiere decir que te hayamos olvidado. Con toda seguridad te puedo asegurar Víctor Víctor, que Cuba no te olvida ni te olvidará jamás".

El artículo es acompañado por el video "Mesita de noche".