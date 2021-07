La situación de salud por la que está pasando Fausto Mata

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El actor y humorista Fausto Mata lleva dos meses visitando el hospital debido a una situación de salud por la que está pasando y que le provoca temblores, pero que aún los médicos no han determinado la razón.

Dentro de los síntomas que tiene dijo que se le dificulta agarrar el celular, caminar, mover la cabeza con velocidad, hilar ideas y muchos mareos.

“Boca de piano”, quien vive solo, dijo que las crisis le han dado siete veces en dos meses y lo han tenido que llevar hasta en ambulancia a la Plaza de la Salud.

“Sentí temblor, visión borrosa, mareos, no tengo fuerzas en las rodillas, como vivo en una torre me meto en el ascensor, le doy al piso, abro el lobby, meto el pie en la puerta para que no se cierre y le digo al del lobby que me saque y ahí llamó a la ambulancia y me llevan”, explicó en una entrevista con Ovandi Camilo.

El comediante ha estado informando en sus redes sociales los procesos de los estudios que le han estado realizando y prometió que desde que tenga algún resultado lo informará a sus seguidores.

“Me da mucho temor y quizás le atribuyo que el ataque de pánico puede ser tan fuerte. Yo he pensado en determinado momento: creo me va a llegar la hora”, expresó.

Mata está a la espera del diagnóstico de los médicos.