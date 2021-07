Doce cantantes que se enamoran de República Dominicana y llegan para grabar videos

Ramón Almánzar

Santo Domingo, RD

La belleza de los paisajes dominicanos es un imán para cantantes, productores y directores de videos que graban aquí los audiovisuales de sus canciones, muchas de las cuales se convierten en populares.

Los recientes videoclips de Enrique Iglesias, Farruko y Ozuna se suman a los grabados antes por Marc Anthony, Gente de Zona, Maluma, Prince Royce, John Legend, Tiësto, Camilo, Wisin/Yandel, Daddy Yankee y otros.

El cantante español Enrique Iglesias marca su regreso con el tema “Me pasé” junto al exponente del reguetón Farruko y el video fue grabado en las paradisíacas playas de Samaná.

Los productores destacan que la cálida bienvenida y hospitalidad del pueblo dominicano hizo que esta sesión “fuera increíblemente especial para todos los involucrados”.

El video musical oficial, que salió fue dirigido por Alejandro Pérez, con quien Enrique ha trabajado antes.

Esta asociación ha producido varios videos como “Bailando”, “Súbeme la radio”, “Duele el corazon”.

Con ritmos eléctricos, vibrantes, hechos para bailar, la canción tiene un ritmo irresistible perfecto para ser un himno de verano en todo el mundo.

"Me pasé" formará parte del nuevo álbum del ganador de 47 premios Billboard de la Música Latina y varios premios Grammy, que se lanzará en septiembre de 2021, y se une a su catálogo.

La lista de 154 sencillos # 1 de Billboard de Iglesias incluye 27 éxitos No. 1 en la lista Hot Latin Songs de Billboard, lo que lo convierte en el artista con la mayor cantidad de No. 1 en la historia de la lista en, junto con 39 top 10 en la misma lista (también la mayoría para cualquier artista en la historia); 31 No. 1 en la lista Latin Airplay de Billboard; y 14 éxitos número uno en la lista de canciones de clubes de baile de Billboard.

Ya en 2014 Enrique Iglesias había grabado en las calles de Santo Domingo el hit del verano de ese año, “Bailando”, en una colaboración con Descemer Bueno, del grupo cubano Gente de Zona.

Para las escenas de "Bailando" se utilizó la emblemática (y caótica) intersección de las avenidas Duarte con París, en pleno centro de la capital dominicana.

Otros de los puntos utilizados por Iglesias fue el túnel de la avenida Ortega y Gasset que conduce hasta la zona Universitaria.

El equipo de producción aprovechó el trabajo audiovisual para involucrar tanto a los espectadores como extras en el rodaje. La grabación fue realizada en horas de la tarde y provocó la paralización del tránsito en la zona.

Samaná es un gran atractivo para videos, series de televisión y películas. Su paisajes forman un paraíso natural en conjunto con el mar, las montañas y los bosques.

En noviembre pasado, el colombiano Camilo y el dominicano El Alfa se unieron en “Bebé”, que llegó acompañado del estreno oficial del videoclip, filmado en diferentes lugares de Samaná, bajo la codirección Evaluna Montaner y Cristian Saumeth.

El video de "Bebé" muestra la belleza natural de la provincia Samaná, su hermosa gente, además muestra a tres invitados muy especiales: los padres y hermana de Camilo.

En 2019 Prince Royce eligió las paradisíacas playas de Samaná para la filmación de su vídeo “Morir solo”.

En enero del presente año 2021, Daniel Santacruz lanzó el vídeo de “Bajo La lluvia”, dirigido por Luis Gómez, utilizando la locación de El Francés, en Samaná.

+ Ozuna

El urbano puertorriqueño Ozuna estrenó el viernes el video musical de su más reciente sencillo, “Este Loko”, filmado en Santo Domingo y en el que participa Kimberly Jiménez, pasada representante de República Dominicana en el certamen de Miss Universo.

“Este Loko” tiene dos versiones, una acústica y otra en una fusión de reguetón y bachata.

Desde hacía una semana "El Negrito de Ojos Claros" y la Miss RD venían intercambiando publicaciones y comentarios en las redes sociales, generando expectativas y comentarios de sus seguidores.

"Ozuna puso este video hace poco diciendo que está loco conmigo, pero ahora le pregunto yo a él: ¿Por qué estás loco con esta negrita de ojos claros?", publicó la miss en su Instagram antes de la presentación del video.

El 21 octubre 2014 Marc Anthony estrenó el video de “Flor pálida”, en el que participa la modelo venezolana Shannon de Lima, entonces novia del cantante.

El clip, dirigido por Alejandro Pérez, fue filmado en varias locaciones en La Romana, al este.

La trama enmarca el verdor del campo, los elementos naturales y hace una reverencia a la amistad con los campesinos, quienes son testigos de la historia de amor que nace de un breve encuentro entre los protagonistas, que culmina con una simple y hermosa ceremonia en una iglesia.

Un año más tarde, Marc volvería a la Zona Colonial de Santo Domingo para grabar escenas del vídeo de “La gozadera”, filmado por ambos artistas en locaciones separadas. Las escenas de Gente de Zona se rodaron en La Habana, y las de Marc en Santo Domingo.

En el video, dirigido por Alejandro Pérez, los artistas estuvieron acompañados de un grupo de bailarines de alrededor de cien personas, bajo la contagiosa coreografía de Roclan.

Gente De Zona y Marc se apoderaron de las calles de La Habana y Santo Domingo en una cálida tarde donde sus vecinos son testigos y partícipes adicionales del video.

+ Maluma

En agosto de 2016 el cantante urbano colombiano Maluma presentó el video de “Sin contrato”, dirigido por el productor y director dominicano Jessy Terrero en locaciones del país.

“Con los tíguere en Santo Domingo gracias por su cariño... Mucho respeto”, escribió Maluma en junio de 2016 en su Instagram.

Juan Luis Londoño Arias (nombre de Maluma), de 27 años, sacó momentos para disfrutar de las bellas playas dominicanas, compartiendo una foto con la palabra “paraiso”.

Del otro lado del Atlántico llegó el dúo AlunaGeorge, originario de Reino Unido. En febrero de 2016 se lanzó el vídeo del tema “I’m in control” junto al grupo jamaiquino Popcaan.

El audiovisual de “I’m in control” fue filmado en locaciones de República Dominicana por el director Emil Nava.

En ese año, 2016, el estadounidense John Legend y el afamado DJ neerlandés de música electrónica Tiësto escogieron a la Ciudad Colonial en República Dominicana para grabar el vídeo oficial de la canción “Summer Nights”.

Sin embargo, no todos han resaltado la belleza. En 2013, el portal Imágenes Dominicanas se quejó de los artistas Skrillex y ASAP Rocky filmaron aquí su video “Wild for the Night”, donde muestran "una imagen distorsionada del país y abusan utilizando imágenes de pobreza, en los sectores que utilizaron como locaciones”.

En la propuesta audiovisual “se muestra como si nuestros barrios fueran zona de nadie, donde reina el alcohol y las drogas”.

+ En la década pasada

En 2007, Wisin y Yandel se reinventaron para el dominicano Jessy Terrero, en escenarios de La Romana, Barahona y la Capital, donde rodaron "Sexy movimiento", incluido en el disco "Los extraterrestres".

En ese mismo año, Ricardo Arjona llegó a Samaná para las filmaciones de su trabajo visual titulado "Quiero". El video fue protagonizado por la dominicana Massiel Taveras.

Arjona utilizó en locaciones de Miches y Samaná en el vídeo dirigido por Ricardo Calderón.

No era la primera vez que Arjona rodaba en Quisqueya.

“República Dominicana es un país increíble, de gente maravillosa y muy hospitalaria; me siento comprometido con ustedes de promocionar esta bella isla; será un gran video donde quien lo vea percibirá las exóticas playas dominicanas”, manifestó Arjona en ese entonces.

+ Daddy Yankee

Mientras, el video de “Ella me levantó”, una de las canciones más populares de Daddy Yankee, también fue realizado en el país y la protagonista de esta historia visual que acompaña el sencillo del Jefe es la modelo dominicana Ada Aimee de la Cruz.

El video de "Ella me levantó" se realizó en un área techada frente a la Catedral de Santiago de los Caballeros y en él estuvo envuelto personal local en la parte técnica, así como modelos y bailarinas criollas que acudieron al casting.

Uno de los grandes momentos fue cuando Juan Basanta produjo "La Gasolina", un tema clásico del Daddy Yankee, quien vino al país en agosto de 2004 a esa realización.

"La gasolina" pertenece al disco "Barrio fino" un trabajo detrás del cual se ve que existe un concepto bien desarrollado y en el que destacan los temas "Dale caliente" y "Lo que pasó, pasó".

También "Barrio fino" incluyó "No me dejes solo", en colaboración con Wisin y Yandel, video que también se aprovechó para grabarse en Santo Domingo.