David Guetta vende su música por 100 millones de euros

Nacho Serrano

Tomado de ABC

Madrid, España

Warner ha comprado los derechos de todas las canciones que David Guetta ha grabado en las últimas décadas, en un acuerdo que también incluye futuras grabaciones, y que según el Financial Times asciende a cien millones de dólares.

El DJ y productor francés de 53 años es otro de los artistas de éxito que cede ante la creciente demanda de derechos musicales por parte de grupos de capital privado, sellos discográficos y fondos especializados como Hipgnosis. «Mucha gente se ha acercado a nosotros para expresar interés en el catálogo de David », ha asegurado Jean-Charles Carré, manager de Guetta, que también ha hablado sobre el trato: «Estoy muy emocionado con la nueva música en la que estoy trabajando... Este es el momento adecuado para renovar mi asociación creativa con mi equipo de confianza de Warner Music».

Estrellas del pop como Bob Dylan, Stevie Nicks, Shakira, David Crosby, Beach Boys, Neil Young, Lindsey Buckingham o Red Hot Chili Peppers han vendido sus catálogos a grandes corporaciones multinacionales, pero el acuerdo de Guetta tiene una diferencia importante, ya que las canciones que ha vendido son de su propiedad, que no está compartida con un sello discográfico como en el resto de casos mencionados. El DJ ha vendido 50 millones de discos, ha acumulado más de 14 mil millones de reproducciones, y ha ganado dos premios Grammy. Su primer número uno en el Reino Unido fue ‘When Love Takes Over’ de 2009, grabado con la cantante de Destiny’s Child, Kelly Rowland, y ha firmado hits de éxito global con Rihanna, Bruno Mars, Justin Bieber, The Black Eyed Peas, Nicki Minaj o Sia. Actualmente ha vuelto a entrar en el Top 10 con la colaboración de Little Mix ‘Heartbreak Anthem’.

Por otra parte, Guetta se ha abierto también al mercado de las criptomonedas. Ha puesto a la venta un lujoso apartamento en Miami Beach por 14 millones de dólares (11,55 millones de euros) y aceptará pagos en Bitcoin (359 btc). El inmueble, que el francés compró a Richard LeFrak en 2018 por 7,83 millones de euros, se encuentra frente al mar de South Beach, en el piso 37 del Setai Hotel and Residences, y cuenta con dos suites principales, una vista panorámica de Miami, servicio de hotel 24 horas y otras comodidades como tres piscinas frente al mar, una sauna y un spa. La venta corre a cargo de Freud Group, una empresa de inversión inmobiliaria que trabaja con celebridades.