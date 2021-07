Parejas famosas que se dieron una segunda oportunidad

Mateo Castillo/EFE

Madrid

Habían sido visto juntos en varias ocasiones en los últimos meses y la foto robada de un beso en un restaurante de la ciudad californiana de Malibú parece ser la confirmación que todos estaban buscando: Jennifer López y Ben Affleck han retomado su relación.

Ella había roto con Álex Rodríguez y él, con Ana de Armas. López y Affleck tuvieron una relación a principio de los 2000 y, aunque se comprometieron en 2002, no llegaron a contraer matrimonio.

Una fuente dijo a la revista People que la actriz y cantante “está increíblemente feliz” y que “ambos están actuando muy cómodos en su relación”.

Son los últimos, hasta ahora, pero no los únicos famosos que decidieron darle una segunda oportunidad a su historia conjunta.

TIMBERLAKE-BIEL Y PAREJA DE “GAME OF THRONES”.

El cantante y actor Justin Timberlake y la actriz y productora Jessica Biel empezaron a salir en 2007, pero en marzo de 2011, cuando llevaban ya varios años juntos, separaron sus caminos.

En aquel momento la pareja señaló que se trataba de una decisión mutua y cordial. “Los dos siguen siendo amigos y mantienen el nivel más alto de amor y respecto por el otro”, se leía en un comunicado enviado a People.

Poco después, en una entrevista con Vanity Fair, Timberlake no tuvo más que elogios para su ex, diciendo que en sus 30 años de vida ella era la persona más especial. No estuvieron mucho tiempo separados.

En verano fueron vistos juntos de nuevo y, a finales de ese año, se comprometieron. Se casaron el 19 de octubre de 2012 en Italia y tienen dos hijos, el primero Silas Randall, en 2015, y el segundo, Phileas, en 2020.

En febrero de este año, Rose Leslie y Kit Harington, que hacían de Ygritte y Jon Snow, en la serie televisiva “Game of Thrones”, se convirtieron en padres por primera vez.

O eso se dedujo de unas fotos en las que se veía a ambos paseando por Londres con un recién nacido y después de que la pareja confirmase el embarazo a finales del año pasado. La pareja siempre ha hecho gala de una discreción férrea.

Leslie y Harington se casaron en junio de 2018, después de varios años de relación. Probablemente se conocieron en el rodaje de la serie en la que ambos trabajaban en 2011.

En 2012 los rumores apuntaban a una relación entre ellos y, en 2013, el actor dijo que solo eran amigos, lo que hizo pensar que habían finalizado su romance.

Harington negó que entre ellos hubiese algo más. “Rose y yo somos muy cercanos y muy buenos amigos. Y seguimos siéndolo, de hecho. Ella es maravillosa, pero no, nada de amor”, dijo a el actor al tabloide británico The Standard.

Después retomaron su camino juntos, en 2016 se hizo oficial y en junio de 2018, se dieron el sí quiero.

PERRY-BLOOM

Hace casi un año, el también actor Orlando Bloom y la cantante Katy Perry daban la bienvenida a su primer descendiente juntos, Daisy Dove Bloom Hudson, la primera hija de ella y el segundo para él.

La pareja se conoció en enero de 2016, en la fiesta posterior a la ceremonia de los Globos de Oro y, desde entonces, fueron vistos juntos en diversas ocasiones. En mayo de ese mismo año, Perry compartió una foto de ambos en Cannes haciendo oficial la relación.

En marzo de 2017, llegó la noticia de la ruptura en forma de comunicado: “Antes de que los rumores o las informaciones falsas se descontrolen, podemos confirmar que Orlando y Katy se están dando un respetuoso y cariñoso espacio en este momento”, según se podía leer en Cosmpolitan.

En mayo del año siguiente, la cantante confirmó que ya no estaba soltera, y ahora conforman una de las grandes parejas de Hollywood sin que haya constancia de que pasaran por el altar.

La relación entre la cantante Pink y el motociclista de BMX, Carey Hart, se remonta 20 años atrás en el tiempo. Se conocieron, según US Weekly, en los Summer X Games de 2001 y, después de una breve ruptura en 2003, se comprometieron en 2005, pasando por el altar un año después en Costa Rica.

Tras dos años de matrimonio, la pareja le puso punto y final, aunque resultó ser un punto y seguido. “Lo más importante que debéis saber es que Carey y yo nos amamos mucho.

Esta ruptura no tiene nada que ver con el engaño, la ira o las peleas. Sé que suena a cliché, pero somos buenos amigos y lo seguiremos siendo”, escribió ella en su página web.

Dos años después la cantante y el piloto de motocross confirmaron su reconciliación. Hasta el momento siguen juntos y tienen dos hijos en común.