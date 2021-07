Enrique Iglesias y Farruko graban en Samaná su video de "Me pasé"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El cantante español Enrique Iglesias marca su regreso con el tema "Me pasé" junto al exponente del regueetón Farruko y el video fue grabado en las impresionantes y paradisíacas playas de Samaná.

Los productores destacan que la cálida bienvenida y hospitalidad del pueblo dominicano hizo que esta sesión "fuera increíblemente especial para todos los involucrados".

“Me Pasé” es un relámpago dentro de una botella, capturando la magia sin igual que ha convertido a Iglesias en un célebre referente artístico a largo de más de dos décadas.

Con ritmos eléctricos, vibrantes, hechos para bailar, la canción tiene un ritmo irresistible perfecto para ser un himno de verano en todo el mundo.

"Me pasé" formará parte del nuevo álbum del ganador de 47 premios Billboard de la Música Latina y varios premios Grammy, que se lanzará en septiembre de 2021, y se une a su catálogo.

La lista de 154 sencillos # 1 de Billboard de Iglesias incluye 27 éxitos No. 1 en la lista Hot Latin Songs de Billboard, lo que lo convierte en el artista con la mayor cantidad de No. 1 en la historia de la lista en, junto con 39 top 10 en la misma lista (también la mayoría para cualquier artista en la historia); 31 No. 1 en la lista Latin Airplay de Billboard; y 14 éxitos número uno en la lista de canciones de clubes de baile de Billboard.

El video musical oficial, que salió fue dirigido por Alejandro Pérez, con quien Enrique ha trabajado antes.

Esta asociación ha producido varios videos como "Bailando", "Súbeme la radio", "Duele el corazon" (de los cuales, todos han superado los mil millones de reproducciones).

El 25 de septiembre, Enrique Iglesias dará inicio a su gira por estadios en Norteamérica en Las Vegas, NV, co-encabezando con Ricky Martin. Los fanáticos pueden esperar un evento histórico con dos leyendas latinas bajo un mismo techo. Esta será la primera gira por los Estados Unidos en la que Enrique se embarca desde 2017 y está en camino a shows agotados con segundos shows agregados en varias ciudades.