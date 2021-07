Cuco Valoy: "Estoy en mi" casa, con mi familia", niega esté en un "home"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Cuco Valoy llamó molesto y sorprendido a esta redacción para negar que esté en una "home" o casa de cuidado especial para adultos mayores y que, por el contrario, se encuentra en su casa junto a su familia.

"No es justo que me pongan en un lugar que yo no estoy. Estoy en mi casa cuidado por mi esposa, mis hijos, mis familiares, mis seres queridos. A mí hay que respetarme, me siento triste, apenado", expresó "El Brujo" en su llamada.

A continuación su sentir sobre la nota firmada por Florentino Durán que afirmaba el artista estaba en un centro de asistencia familiar.

"Hasta que no lleguen esos momentos, nadie puede pensar que una persona como yo, que merezco el respeto de la sociedad, el respeto del mundo, se venga a dar una información de ese tipo, que yo estoy en un asilo...

- Yo estoy en mi casa, estoy en mi casa, viviendo, cuidándome de lo que está sucediendo en el mundo, que gracias a Dios estoy vivo porque hay muchas personas que se nos han ido a destiempo; los periódicos, la radio, las informaciones en el mundo saben lo que está pasando, y yo me he cuidado en mi casa, cuidado por mi esposa, mi familia. Una información así desbocada, no luce, es desconsiderada para mí.

- La información la recibo de manera desconsiderada de un diario de tanta responsabilidad de una persona que no sabe de lo que habló porque señor: trate de comunicarse conmigo y si no aparezco busque un familiar.

- Toda mi información es de un personaje de respeto, porque yo exijo todo el respeto de la sociedad dominicana y del mundo porque creo que me lo he ganado.

- Humildemente he recibido todos los galardones que reciben los artistas que hemos pasado por este mundo y merecen.

- Pronto saldrá una biografía mía y la gente va a estar informado de quién es este personaje humilde que ha tenido tanto amor en el mundo

No se me puede desconsiderar porque yo no merezco eso. Estoy totalmente activo, estoy incluso grabando ahora mismo.