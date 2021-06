Andrés García habla de su “relación” con Marcela Basteri y dice que “habría sido un honor ser el padre de Luis Miguel”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Es de conocimiento público que Andrés García fue muy cercano a Luis Miguel y los padres de este en los primeros años del artista. Sin embargo, el actor reveló que nunca tuvo “relación clandestina” con Marcela Basteri, pero que sí le hubiera gustado ser el papá de “El Sol de México”.

Aunque a lo largo de los años los lazos de amistad entre el actor dominicano y el cantante no son los mismos, siempre se ha mantenido el rumor de que el histrión tuvo una relación sentimental con la madre de Luis Miguel.

Por esa razón, el intérprete respondió la pregunta en su canal de YouTube: “Nunca hubo tal. Pasamos la familia de Luisito Rey con Luis Miguel de niño y Alejandro su hermano y su padre y Marcela las 24 horas del día. O comía en su casa o ellos comieron la mía. Pero nunca hubo tal”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Habría sido un honor para mí ser el padre de Luis Miguel, pero tuve la suerte de poder cuidarlo mientras era pertinente”.

Relación con Luismi

Sobre su relación con Luis Miguel, dijo: “Hay una época en la que los hombres van creciendo, Luis Miguel se convirtió en una gran estrella y tuvo que tomar sus propias decisiones. Así es como hemos caminado la relación, ¿verdad? Tranquilamente una relación padre e hijo pero no había nada con Marcela Basteri”.

Anteriormente el protagonista de “El cuerpo del deseo” ha dicho las razones de su distanciamiento con Lusimi.

Según Andrés García, él y Luismi se alejaron luego de que el actor le llamó la atención a “El Sol”, aunque no especificó los motivos.

Hace poco más de un año, en enero del 2020, Andrés García había dicho al programa "Ventaneando" (TV Azteca) que no compartía actitudes de Luis Miguel.

"Él ha agarrado una forma de ser que a mí no me parece y no estoy de acuerdo; me parece una falta de respeto que me mande a llamar por teléfono a mí por un tercero; yo soy Andrés García, maestro, soy estrella antes que tú y te hiciste estrella gracias a mí, entonces háblame tú, no me mandes a un tercero", expresó a "Ventaneando" en 2020.

Desde entonces el intérprete de temas como “La incondicional”, “Sol, arena y mar”, “Culpable o no”, entre muchas otras más, no se ha acercado a él, publicó El Heraldo.

Sin embargo, Andrés García dice entender a Luis Miguel pues cuenta que el cantante no estaba ni está acostumbrado a que alguien le llame la atención.