Alejandro Sanz anda "loco de amor" por una cubana, su "persona favorita"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Si una canción de Alejandro Sanz llevara nombre de mujer sin dudas que se titularía Rachel. El cantautor español luce enamorado y lo quiere compartir con sus seguidores. Y la más reciente playa fue una fotografía que compartió en la playa junto a su musa.

Llenos de pasión, Alejandro Sanz(de 52 años) y Rachel Valdés (30 años) dieron riendas sueltas al amor, conviriéndola en su "persona favorita", prometiendo amarla con "la fuerza del corazón", sacándolo de "la soledad y yo" y haciéndole olvidar las que le han dejado "el corazón partío".

La llama del amor está en su máximo esplendor, según sus palabras. "Las vacaciones en tu risa son mis favoritas", escribió el cantautor de "Y si fuera ella" para sus casi 6 millones de seguidores de Instagram.

+ La historia pública

Parece que fue ayer cuando oficializaron su romance. Fue el 15 de noviembre de 2019, cuando acudieron juntos a la ceremonia de los Grammy Latinos en Las Vegas. Allí el cantante no tuvo reparos en acercarse a su novia y besarla delante de todos. Desde entonces es habitual verles en diferentes eventos juntos, convertidos en pareja sólida.

De ella. Rachel Valdés es una artista plástica cubana de una belleza exótica, con su piel morena y ojos claros y que mantiene al cantante español afincado en una relación que tomó cuerpo y alma durante la cuarentena por el coronavirus.

Alejandro Sanz terminó su relación en 2019 con Raquel Perera, con quien tiene dos hijos. Ambos contrajeron matrimonio en el 2012, pero a finales del 2018 esta relación inició en una etapa de crisis que no pudieron superar.

En julio del 2019 el intérprete de "Amiga mía" confirmó la ruptura de su relación a través de un mensaje muy emotivo en Instagram.

A los pocos días empezaron a surgir rumores del nuevo amor del cantante español. Esa persona favorita era Rachel Valdés, una desconocida para los fanáticos del cantante, pero no en el ambiente artístico internacional, pues se trata de una reconocida artista plástica cubana.

Luego de haber pasado seis meses en el anonimato, Rachel accedió hablar con varias revistas acerca de su relación y cómo surgió el amor entre los dos tortolitos.

+ Los comienzos

"Lo conocí hace un tiempo a través de unos amigos en Miami. Es grande como persona y como artista, es empático y humilde. Y muy noble", dijo en 2020 la cubana a la revista Vanity Fair.

A pesar de ser la novia de un famoso cantante, Rachel tiene los pies sobre la tierra y no cree que sea algo tan grande.

"Intento mantenerme ordenada mentalmente. Tengo mis amigos de toda la vida, mi gente y soy muy natural. Notas que hay personas que preguntan de vez en cuando o se te acercan más, pero no es un big deal. Es algo que tiene que ver con mi relación, pero yo sigo siendo la misma. No quiero que nada me cambie", expresó la artista plástica.

Rachel nació en La Habana, Cuba, y es bastante reconocida por su trabajo en la pintura contemporánea }desde su graduación en 2010 de la Academia San Alejandro. La joven, que vive entre Barcelona, La Habana y Nueva York, ha expuesteo en Times Square y la Bienal de Arte de La Habana.

Las cosas entre los dos van viento en popa, aunque desde que están juntos Valdés vive entre Madrid, La Habana y Miami, un estilo de vida un poco ajetreado, pero que ha podido sobrellevar hasta ahora.

Hace un mes ella compartía sus ganas de volver a la normalidad en un mundo afectado por la pandemia del coronavirus.

“Con ganas de volver a viajar, de descubrir lugares, y vivir nuevas experiencias”, escribiò ella en Instagram junto a dos imágenes en las que aparece con su pareja, contemplando la famosa obra Nº 14 de Mark Rothko, expuesta en el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York, y en la otra, posan abrazados mientras el intérprete pilota una embarcación de recreo.

“Nosotros somos un viaje, amor mío”, le respondía Sanz a Rachel como en una bonita declaración de amor en Instagram.