En Santiago se comenta: Gran admiración por María Cristina Camilo

Bélgica Suárez

Santo Domingo. RD

¡Hola, buenos días! Los premios Soberano siempre llaman la atención, bien sea por los artistas, las ropas y quiénes serán los galardonados. Al igual que una mayoría, quería que le dieran el Soberano a esa gran dama, María Cristina Camilo, que a sus 103 años se mantiene con su mente lúcida, todavía trabaja y todo el país la admira. Romeo Santos podía esperar, pero lo más importante es que ella recibió la mayor presea que artista alguno pueda recibir, la del Pueblo Dominicano, mi respeto y admiración para esta dama.

+ El Gran Soberano

Aunque Romeo Santos no es de mis artistas favoritos, reconozco que es un líder musical, no solo aquí, también en el extranjero y claro que merecía el Gran Soberano, pero él podía esperar. A Él lo conocí al principio de su carrera, cuando pertenecía al Grupo Aventura, en un tours que realizó MITUR, cuando Felucho Jiménez era el director. Recorrimos varios países de Europa junto a otros periodistas, incluyendo Juan Cruz Trifolio. Su primera presentación fue en Milán, Italia, gustaron mucho, pero su gran fama no había trascendido, pero ya sí se veía el fenómeno que iba ser. Muy buena elección, pero para otra ocasión.

+ Felicidades a Nelson Javier

Felicito al gran Cocodrilo por su galardón. No me gusta ese renglón, solo para el Cibao, parece de consolación para los cibaeños, es como, estén tranquilos, es una salida salomónica. Nelson Javier tiene calidad para competir con programas de la capital, buena producción, bonita escenografía, el talento lo tiene y un canal de televisión, nacional e internacional. En la próxima no participen de este concurso.

+ Grandes diseños

Hermosos trajes de las damas participantes en la alfombra Roja de los premios Soberano, nuestros diseñadores son buenos y muy creativos, muestran al mundo la calidad de sus trabajos, las combinaciones de colores y texturas, tomando en cuenta la personalidad de quienes lo lucen. Me encantó el traje de nuestro embajador de la moda en Santo Domingo, don Leonel Lirio, como siempre se la lució, con el vestuario color naranja que exhibió la actriz Evelyn Rodríguez, muy bien por el famoso compueblano. Hasta la próxima. suarezb@hotmail.com