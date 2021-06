Alicia Ortega estalla ante el "teteo" en el país: “Ya me cansé, me harté”

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La comunicadora Alicia Ortega no se aguantó y estalló durante la transmisión de “Noticias SIN” la noche del miércoles, al tiempo, que tildó de "irresponsables" a aquellas personas que viven de “teteo en teteo” los fines de semanas en medio de una pandemia del Covid19 que ha cobrado la vida de 3,733 dominicanos.

“Irresponsables, tengo que llamarle esta noche; por Dios, por Dios el mundo no se va a acabar por una fiesta, piensen en sus abuelos, sus padres, sus hijos que les puede dar el Covid”, expresó.

La conductora de "Noticias SIN" hizo la denuncia de que varios negocios realizan fiestas clandestinas en horario de toque de queda.

“Ya me cansé, me harté”, expresó indignada ante sus televidentes.

Luego agregó: “¿Por qué me harté? Porque estoy escuchando a los médicos. Que me dicen que no pueden abrir más camas, porque los médicos están agotados; las enfermeras están agotadas, tenemos que cooperar”.