Wisin y Yandel organizan una segunda gira mundial

EFE

Santo Domingo, RD

El reguetonero puertorriqueño Yandel anunció este lunes en Santo Domingo que iniciará una gira mundial junto a Wisin, en un nuevo encuentro del dúo que durante más de 15 años se convirtió en un referente de la música urbana internacional.

"Estaré unos diez días en República Dominicana y de aquí parto a Miami (EE.UU.) para encerrarme en un campamento con Wisin para preparar nuestro próximo sencillo", dijo Yandel en rueda de prensa en la víspera de la celebración de los Premios Soberano, en los que recibirá un galardón por su trayectoria.

El cantante de "Una vez más" y "Hasta abajo le doy", entre otros éxitos, afirmó que Wisin y él "no han dejado de trabajar", al referirse al disco que están produciendo y a la gira que proyectan.

"Tenemos todo preparado para esa gira mundial (...) falta mucho por demostrar todavía, soy un guerrero y luego de 23 años en la música todavía seguimos sonando en la calle", añadió.

Los intérpretes, promocionados en su momento como "el dúo de la historia", decidieron tomar rumbos particulares en 2013, pero cinco años después se reunieron en una gira que comenzó precisamente en República Dominicana, en el anfiteatro Altos de Chavón, en La Romana (este).

"Voy a cantar hasta que la gente no me escuche, voy a seguir trabajando y haciendo música en el estudio, seguiré produciendo, sino lo haga para mi lo haré para otro artista, siempre estaré en el ambiente de la música hasta que Dios diga", afirmó Llandel Veguilla Malavé, su nombre de pila.

En cuanto a las letras en la música urbana de explícito contenido sexual, Yandel opinó que "todo el mundo" tiene su manera de proyectarse y, aunque aseguró que no necesita de ese estilo para atraer público, dijo sentir "respeto" por quien lo hace.

"Hay gente que le funciona, ellos se la están buscando, están buscando el dinero de alimentarse a su familia, al principio a nosotros (a Winsin y a él) nos criticaban por utilizar palabras lascivas, al final decidimos hacer un tipo de música más limpia para llegar a más público", agregó.

En ese sentido, en estos tiempos la gente "está más liberal" pues, a su juicio, observa que los 'chamaquitos' (los niños) se "vacilan" junto a la familia las letras de explícito contenido sexual.

Yandel dijo admirar al artista urbano dominicano El Alfa, considerando que ha representado a República Dominicana "a niveles mundiales" en su género.

"También me han dicho aquí que Rochy (el rapero dominicano Rochy RD) está en crecimiento en este país, me gustaría hacer algo con él (...) a ver si podemos trabajar juntos, por qué no".