Luigui López pide más diversidad de artistas cristianos en Premios Soberano

Santo Domingo

El artista urbano cristiano Luigui López, pidió a a Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE), una mayor diversidad en la escogencia de nominados para el renglón de Música Religiosa Contemporánea”en los Premios Soberano.

“Entiendo que los periodistas encargados de nominar a los intérpretes cristianos deberían dedicar más tiempo en la investigación del trabajo realizado por cada uno de nosotros", escribió López en sus redes sociales.

Añade que de hacerlo, los cronistas se darían cuenta de que además de los artistas que suelen nominar, hay numerosos exponentes que están haciendo aportes interesantes a la música local e internacional.

Luigui, quien recientemente gano el premio El Galardón, en la categoría "Programa Digital On Líne", por el programa "Tómalo TV Show", y promociona el tema "Cómo iba a imaginar", a dúo con Jhoan Cantoral, protestó porque estos artistas nominados son los mismos invitados a cantar en la premiación. “Muy pocas veces varían las caras. Eso tampoco no me parece justo”, lamentó.