Wason Brazobán: de los escenarios musicales a la tribuna de crítica social

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Le llaman “El cantautor del pueblo” y las canta todas, pero no solo en sus temas musicales, sino en sus redes sociales. Wason Brazobán se ha convertido un acérrimo crítico de las situaciones sociales del país.

Sus ya famosos “Wason pensando” y “La novela de Wason” se han convertido en un desahogo para el artista con los que fija sus posiciones en temas de actualidad y que muchas veces le ocasionan encontronazos con algunos del millón de seguidores que cuenta en Instagram y hasta con unas que otras figuras dominicanas.

Recientemente el cantante se pronunció sobre la nueva controversia que ha causado la vacuna anticovid. Esto tras la aprobación del Senado a la resolución que solicita al presidente de la República, Luis Abinader, prohibir la entrada a lugares públicos y privados a las personas que no se hayan vacunado contra el Covid-19.

+ La vacuna

Wason, quien aclaró que ya se vacunó, dijo no estar de acuerdo a que se obligue a las personas a hacerlo.

“¿Ahora vamos a armar una guerra entre vacunados y no vacunados? ¿Pero la gente está loca?”, se cuestionó el artista y continuó: “Yo me vacuné y si yo me vacuné yo no tengo porqué temer a quien decidió no vacunarse porque entonces ¿para qué diablos me vacuné?”.

Agregó: “Vacúnese y deje el otro que haga lo que le de su gana, no quiera mandar en otro cuerpo y otra mente. No jodan tanto con o mismo”, publicó en su segmento “Wason pensando”.

+ No más toque de queda

Con otra cosa con la que no está de acuerdo el intérprete de “No estoy loco” es con la extensión del toque de queda y, de hecho, no ha estado de acuerdo con esa medida casi desde el inicio de la pandemia.

“Los noticieros siempre van a querer toque de queda porque eso no afecta su trabajo, al contrario, si hay un sector que ha tenido trabajo de más en esta pandemia son los noticieros”, así criticó el artista a la prensa.

Wason es de los que piensan que el toque de queda, que es lunes a viernes desde las 6:00 de la tarde hasta las 5:00 de la madrugada, y los sábados y domingos desde las 3:00 de la tarde hasta las 5:00 de la mañana, no acabaran con las fiestas y los famosos “teteos” y llevará a la quiebra a los negocios.

“Y los teteos siguen como quiera ¿Cómo estarán aquellos negocios quebrados que no le llega ayuda del Gobierno, que tienen que pagar renta y que todo ahora está más caro hasta el doble y el triple?”, se preguntó el artista.

Hace unos meses Brazobán se preguntó si las autoridades van a esperar que el pueblo vuelva a protestar esta vez por la restricción de no poder “caminar sin prisa en su país”.

“Van a esperar a que el pueblo vuelva a la Plaza de la Bandera, ahora a protestar por algo tan simple como la libertad de caminar sin prisa en su país, aunque sea con la mascarilla puesta, ¿van a esperar eso?”, se cuestionó el artista en un mensaje en su cuenta de Instagram.

Sostuvo que a los dos meses de llegar el virus al país, aseguró que era necesario acostumbrarse y que mientras tanto el sector más vulnerable sería el más afectado.

El artista indicó que “cada quien es grande y sabe que debe cuidarse. Sin en 6 meses no lo entendieron que se jodan. La salvación es individual”.

+ Prestamos

No solo con el toque de queda Wason ha sido implacable en sus críticas, sino que también se ha pronunciado sobre el aumento de la canasta básica y los materiales de construcción.

“Yo aquí llamando al presidente para ver qué es lo que pasa con los materiales de construcción que todo cuesta el doble. Me van a quebrar la constructora”, dijo en un momento Wason.

Asimismo, criticó los prestamos que han aprobado los legisladores: “¿Pero a quién es que le llega esa ayuda? Si quieren que pidan lo que quieran, pero no quiebren más empresas nocturnas con un toque de queda para coger prestado, por favor”, manifestó.

Por estos pronunciamientos han tildado al cantautor de “controversial” y hasta de “sonidista”. Cada vez que Wason publica algo en sus redes sociales son cientos los comentarios a favor y en contra.

+ Apoyo a Abinader

En las pasadas elecciones Wason Brazobán apoyó abiertamente al candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Sin embargo, varias veces ha mostrado simpatía por el presidente Luis Abinader y en una ocasión pidió a las personas darle tiempo para que trabaje.

Fue el pasado mes de octubre que “El cantautor del pueblo” reaccionó a un llamado a manifestación en la Plaza de Bandera por parte del Partido Generación de Servidores y otros movimientos. Esto en rechazo a los nuevos impuestos que contemplaba introducir el Gobierno.

“Si el pueblo eligió un presidente democráticamente es porque entendió que era la mejor opción, entonces hay que darle tiempo a que desarrolle su gobierno y no estar intentando protesta tan temprano”, escribió el artista.