República Dominicana, México y Argentina se disputan la boda de Ricky Montaner

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El cantante Ricky Montaner y la actriz Stefi Roitman se casarán en enero de 2022. El lugar de la boda está en disputa entre México, República Dominicana o Argentina.

Entre los invitados a la boda figuran "Marc Anthony, Sebastián Yatra, Lali Espósito y Tini Stoessel y otros que se irán agregando.

"Es que en la familia Montaner está lleno de famosos como Camilo, Evaluna y el propio Ricardo Montaner", reseñó el portal Pronto.com.ar.

Ricky Montaner y Stefi Roitman son novios desde hace un año y medio y en octubre pasado anunciaron su compromiso en medio de una comida familiar.

Gran parte de ese tiempo establecieron una relación a distancia, pero antes de que entrara la pandemia del coronavirus en 2020 comenzaron a convivir juntos.

El portal Pronto.com.ar publicó que en el programa "PH Podemos Hablar", del canal televisivo Telefe, la artista argentina rememoró cómo fue ese primer contacto con el joven cantante, a través de Instagram.

"Me reaccionó a una historia con un corazón y le respondí con un emoji (hizo el gesto de las manos que se chocan que se suelen usar para graficar el 'por favor'). Ahí me puso ‘ey guapa’ y me escribió: ‘Para que sepas, soy el soltero y menos guapo de los dos’. Ahí arrancó un ida y vuelta con mucho dalay", expresó.

Luego vinieron más contactos hasta que él la invitó a un concierto que ofrecería en Buenos Aires.

“Primero la invité a un show que estábamos teniendo en Buenos Aires para que lo viera, literal. Y ella fue al concierto. Allí tuvimos la posibilidad de conocernos, porque fuimos a una cena grupal todos. Y a partir de ese momento yo sabía que ella me gustaba...”, relató Ricky, integrante del dúo Mau y Ricky junto a su hermano.