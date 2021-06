Lupillo Rivera se borra tatuaje de Belinda, como lo hizo Marc Anthony cuando terminó con JLo

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Lupillo Rivera borró de su cuerpo el tatuaje de Belinda tras el compromiso amoroso de la cantante con su colega y compatriota Christian Nodal.

El tatuador conocido como Tanke Rules compartió en sus redes sociales una fotografía con Rivera, publicó el periódico El Heraldo de México.

Hace algunos días, el periodista Alex Kaffie reveló que “El Toro del Corrido” se iba a quitar el tatuaje del rostro de Belinda, el cual tiene en uno de sus brazos.

El tatuador confirmó los comentarios y, aunque no lo lo dijo explícitamente, dejó muchas pistas para adivinar que el cantante mexicano ya no tendría más el rostro de su ex amor, el que se tatuó hace dos años.

Tanke Rules no develó cómo quedó el tatuaje que le hizo a Lupillo para cubrir el retrato de Belinda.

Se espera que en los próximos días sea Lupillo Rivera quien muestre su nueva obra de arte, indicó El Heraldo.

Lupillo Rivera había dicho que jamás de quitaría el tatuaje de Belinda y sus cercanos afirman que él mantenía la esperanza de retomar su relación con la intérprete de "Amor a primera vista".

Además de Lupillo Rivera, el ilusionista Chris Angel, otro ex de Belinda, también salió a mostrar que ya había transformado su tatuaje que decía “Beli” y ahora dice “God”.

Lupillo y Chris Angel no son los únicos que se han borrado tatuajes cuando terminan relaciones amorosas.

+ Otros casos

Marc Anthony, por ejemplo, hizo lo mismo cuando terminó su relación con la diva Jennifer López.

El cantante puertorriqueño estuvo casado entre 2004 y 2014 con Jennifer Lopez, pero tras la separación, él decidió cubrir el nombre de ella que tenía tatuado en la muñeca derecha.

La actriz Eva Longoria tenía al menos tres tatuajes en honor a su exesposo, el jugador de baloncesto Tony Parker, a quien le pidió el divorcio el 17 de noviembre de 2010, después de un total de siete años juntos, tres de los cuales casados,

El primero de los tatuajes de Longoria estaba en su cuello, y decía “Nine” (“Nueve”, en español), como el número de la camiseta que el deportista usaba cuando jugaba con los San Antonio Spurs de la NBA.

Otro muy visible indicaba la fecha de su boda, “7 de julio de 2007”, en números romanos (VII-VII-MMVII), y estaba en su muñeca derecha.

Cuando se divorciaron, Eva fue de inmediato a remover los dibujos que alguna vez simbolizaron su amor por el basquetbolista francés, publicó el portal Genial.guru.

Su colega Denise Richards estuvo casada con el actor Charlie Sheen y ambos tenían tatuado el nombre del otro en el tobillo y la muñeca, respectivamente.

Sin embargo, el amor llegó a su fin, motivo por el cual decidieron hacer borrón y cuenta nueva.

Denise, por ejemplo, decidió cubrir el nombre de Sheen con una hada, mientras que él tapó el nombre de ella haciéndose una especie de pulsera, reseñó Genial.guru.

Para honrar a su entonces marido, Antonio Banderas, Melanie Griffith decidió tatuarse en el brazo derecho un corazón que adentro tenía el nombre de él.

En 2014, una vez que comenzaron los trámites de divorcio, la actriz decidió borrar por completo el símbolo del amor que le profesaba.

Angelina Jolie y Billy Bob Thorton estuvieron casados de 2000 a 2002 y ella llevaba un tatuaje que decía ” Billy Bob “.

Una vez que se eliminó ese tatuaje, en el mismo lugar Angelina se tatuó las coordenadas de los lugares donde nacieron familiares suyos.