Sandra Berrocal sobre su salida de “De extremo a extremo”: Sentía que no me dejaban avanzar

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La presentadora de televisión Sandra Berrocal confesó que no quiere volver a los medios de comunicación y que su salida de “De extremo a extremo”, hace unos meses, fue porque ya no se sentía “cómoda” y no la dejaban avanzar profesionalmente.

En una entrevista en el programa “Esto no es radio”, Berrocal dijo que ella sentía que no le querían dar la oportunidad que sabía que podía explotar, como hablar más en el micrófono.

“Fue cambiando todo en ´Extremo´, nuevos productores, nuevas cosas”, dijo refiriéndose a los cambios que tuvo en el programa que se transmite de lunes a viernes de 12:00 a 4:00 de la tarde por Digital 15, mientras ella estuvo suspendida por la pandemia del coronavirus el año pasado.

“Cuando yo volví a 'Extremo' ya no me sentía bien, no me sentía cómoda porque sentía que no me querían dar la oportunidad que yo sabía que yo podía explotar. Entonces, cuando tú estas en un lugar que tú entiendes que no te dejan avanzar tú sabiendo que puedes hacerlo o no te ayudan a hacelo yo digo que no puedes estar ahí en ese lugar”, expresó la presentadora.

Al momento de ser cuestionada por la comunicadora Gabi Desangles de si quería hablar más, Sandra dijo que sí y “necesitaba más oportunidades”.

Berrocal, quien fue una de las presentadoras que estuvo desde el inicio del programa, expresó que al principio sus compañeras nunca la hicieron sentir meno y dijo que siempre le ayudaban mucho y no había rivalidad.

“En ese momento todo era compañerismo, me ayudaban muchísimo como yo no tenía la experiencia”.

Asimismo, se le preguntó sobre sus planes en los medios de comunicación y la modelo dijo que “La verdad yo no quiero volver a los medios”.

La modelo dijo que quiere otra vida, explorar nuevas cosas. En este momento está enfocada en los negocios que tiene de vender productos para bajar de peso.

Se recuerda que la modelo regresó al programa el pasado mes de septiembre, tras estar suspendida por varios meses para luego ser cancelada de Telemicro junto a sus compañeras, “las extremas” Yubelkis Peralta, Jenny Blanco y Dannelis Veras.

También a principio de año Berrocal dio la noticia de su salida del espacio “Sin filtro radio show” a tan solo cinco meses de su entrada al programa del productor Santiago Matías.